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«Галамарт» открывается в Барнауле: электрический чайник за 199 рублей и подарки для гостей

30 марта в Барнауле пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут шок-цены на товары для дома и подарки, главный среди которых — сертификат на 50 000 рублей! Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ «Мария-Ра», ул. Балтийская, 116.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Фото предоставлено рекламодателем

Суббота — отличный день для шопинга, особенно, если товары можно купить еще дешевле, чем в другие дни! Так, только 30 марта светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, швабра — 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, сушилка для белья — 249 рублей, литая сковорода — 299 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% — ей можно будет воспользоваться с 1 по 15 апреля.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Фото предоставлено рекламодателем

А в 19.00 будет возможность получить отличные подарки! Набор столовой посуды, дрель-шуруповерт, погружной блендер, а главное — сертификат на 50 000 рублей, который обязательно достанется одному из гостей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое для дома, причем намного дешевле! Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Магазин постоянных распродаж «Галамарт».
Фото предоставлено рекламодателем

Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ «Мария-Ра», ул. Балтийская, 116.

Часы работы: 10.00−21.00

Праздничное открытие: 30 марта с 10.00 до 19.00

Сайт: www.galamart.ru

Организатор акции: ИП Басаргина Л. В., ИНН 665800424348. Срок проведения акции: 30.03.2019 г. Подробнее об организаторе акции, сроках и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00 и на сайте www.galamart.ru. Информация о ценах на фотографии не является действительной.

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