Глава ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью НТВ сообщил , что по большинству коммунальных платежей жители России переплачивают примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ обходятся в два раза дороже, пишут «Известия».

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им всё переплачиваем», — заявил глава ФАС.

Игорь Артемьев отметил, что на дополнительные суммы руководители управляющих компаний содержат различного рода рестораны, личные дома отдыха и охотничьи заимки. Он добавил, что стоимость производства одного кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза, что говорит о завышении тарифов.

«И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника», — сообщил глава ФАС.

Ранее ФАС представила проект реформы регулирования тарифов, которая должна помочь выровнять, в том числе, коммунальные тарифы по всей стране, сообщает «Российская газета».

Напомним, средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%, достигнув 2968 рублей. При этом рост коммунальных тарифов составил сразу три процентных пункта, обогнав инфляцию. Ранее altapress.ru называл 4 причины, почему январский счет за ЖКХ намного больше, чем декабрьский.