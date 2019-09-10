Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 12°C
217

Гражданство за инвестиции — Мальта и Кипр

Гражданство за инвестиции абсолютно легальный и часто самый быстрый способом получить второе гражданство.

Программы гражданства Мальты и Кипра

Чтобы принимать участие в программе Паспорт за инвестиции, в обеих странах потребуется удовлетворять следующим требованиям:

  • Достижение совершеннолетия;
  • Отсутствие проблем с законом;
  • Предъявление доказательств легальности доходов;
  • Отсутствие в санкционном списке.

Далее можно по отдельным пунктам рассмотреть, чем мальтийское гражданство и гражданство Кипра отличаются друг от друга.

Гражданство Кипра дает право на посещение без визы 173 стран, а Мальты — немного больше — 182. Важное преимущество в этом плане то, что обладатель мальтийского гражданства сможет посещать еще и без визы США.

Гражданство за инвестиции Мальта и Кипр.
Гражданство за инвестиции Мальта и Кипр.
Фото предоставлено ООО "Фикси"

Что касается простоты и скорости получения гражданства, то для Кипра средний срок равен 6 месяцам, а вот в случае с Мальтой процедура может растянуться на год. Причем, соискатель мальтийского гражданства будет вынужден пройти весьма непростую процедуру. Поэтому тут лучшим решением будет обратиться к экспертам.

Мальта или Кипр — что лучше?

В обоих случаях потребуется вложиться в недвижимость, одобренную правительством стран. Для Кипра общая инвестиционная сумма равна примерно двум миллионам евро. Кроме того, нужно будет пожизненно обладать недвижимостью, оцениваемой в 500 000 евро.

Для Мальты сумма куда менее значительна: порядка 930 000 евро в общей сложности. Причем, нужно будет недвижимостью владеть в течение пяти лет. Затем ее можно будет продать, сдать в аренду и т.д.

Кипр дает право на оформление гражданства, помимо самого соискателя, финансово независимых или иждивенцев — членов семьи (включая престарелых), а также детей заявителя до 28-летнего возраста.

Правительство Мальты дает право на включение в состав соискателей гражданства детей заявителя до достижения ими 26-летнего возраста. В заявку могут быть включены и родители.

Паспорта.
Паспорта.
Фото предоставлено ООО «Фикси»

Экономическая стабильность в обеих странах находится на высоком уровне. Обе страны позволяют иметь сразу два паспорта и не обязывают отказываться от первого (основного) гражданства.

Что же в итоге? В итоге получается, что второй паспорт на Мальте получить можно куда дешевле в плане требований к инвестициям. Зато и требования к соискателю значительно строже. Недвижимость, приобретенная в обоих случаях, является активом семьи, так что можно будет впоследствии получать от нее значительную прибыль — если суметь грамотно вложиться с самого начала.

Поскольку часто соискатели, оформляющие впервые двойное гражданство, испытывают множество трудностей самого разного характера, рекомендуем для решения всевозможных вопросов обратиться сразу к опытным специалистам, которые решат многие проблемы быстро и качественно.

Выше представленный материал был подготовлен на основе информации, взятой с сайта https://immigrantinvest.com.

Информация действительна на момент публикации

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость