Гражданство Кипра дает право на посещение без визы 173 стран, а Мальты — немного больше — 182. Важное преимущество в этом плане то, что обладатель мальтийского гражданства сможет посещать еще и без визы США.

Далее можно по отдельным пунктам рассмотреть, чем мальтийское гражданство и гражданство Кипра отличаются друг от друга.

Чтобы принимать участие в программе Паспорт за инвестиции, в обеих странах потребуется удовлетворять следующим требованиям:

Что касается простоты и скорости получения гражданства, то для Кипра средний срок равен 6 месяцам, а вот в случае с Мальтой процедура может растянуться на год. Причем, соискатель мальтийского гражданства будет вынужден пройти весьма непростую процедуру. Поэтому тут лучшим решением будет обратиться к экспертам.

Мальта или Кипр — что лучше?

В обоих случаях потребуется вложиться в недвижимость, одобренную правительством стран. Для Кипра общая инвестиционная сумма равна примерно двум миллионам евро. Кроме того, нужно будет пожизненно обладать недвижимостью, оцениваемой в 500 000 евро.

Для Мальты сумма куда менее значительна: порядка 930 000 евро в общей сложности. Причем, нужно будет недвижимостью владеть в течение пяти лет. Затем ее можно будет продать, сдать в аренду и т.д.

Кипр дает право на оформление гражданства, помимо самого соискателя, финансово независимых или иждивенцев — членов семьи (включая престарелых), а также детей заявителя до 28-летнего возраста.

Правительство Мальты дает право на включение в состав соискателей гражданства детей заявителя до достижения ими 26-летнего возраста. В заявку могут быть включены и родители.

Паспорта. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Экономическая стабильность в обеих странах находится на высоком уровне. Обе страны позволяют иметь сразу два паспорта и не обязывают отказываться от первого (основного) гражданства.

Что же в итоге? В итоге получается, что второй паспорт на Мальте получить можно куда дешевле в плане требований к инвестициям. Зато и требования к соискателю значительно строже. Недвижимость, приобретенная в обоих случаях, является активом семьи, так что можно будет впоследствии получать от нее значительную прибыль — если суметь грамотно вложиться с самого начала.

Поскольку часто соискатели, оформляющие впервые двойное гражданство, испытывают множество трудностей самого разного характера, рекомендуем для решения всевозможных вопросов обратиться сразу к опытным специалистам, которые решат многие проблемы быстро и качественно.

Выше представленный материал был подготовлен на основе информации, взятой с сайта https://immigrantinvest.com.

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