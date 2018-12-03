«Холди» позеленел

Хотите сэкономить на покупке продуктов? Приходите в магазины «Холди», ищите зеленые ценники и получайте оптовую цену при покупке товара от 3-х штук. Скидка по зеленому ценнику до 75% на 1 500 товаров.

По всей стране отгремела «черная» пятница. Люди охотились за скидками и сметали временно подешевевшие товары с полок. «Холди» решил не ограничивать своих покупателей неделей распродаж, а дать постоянную большую скидку. Мы запустили новый проект «Закупись по оптовой цене».

Алексей Захаров,

топ-менеджер компании «НСК Холди»:

Мы благодарны нашим покупателям за большие покупки, поэтому решили дать на них постоянные оптовые скидки. Проект «Закупись по оптовой цене» — это не просто временная акция, которая сегодня идет, а завтра закончилась. Наш покупатель может прийти, например, 10 декабря, а потом 10 января, и получить оптовую цену на товар при покупке от 3-х штук. Больше не надо отслеживать акции и бегать по разным магазинам в поисках, где сейчас дешевле. Теперь товары каждый день дешевле в одном месте — в магазинах «Холди».

Позволь себе больше: закупись по оптовой цене

Для того чтобы вы могли сэкономить на регулярных покупках, мы разработали специальную систему скидок и разделили товары по цвету ценника.

Итак , что же интересное вас ждет: Увидите зеленый ценник ( а их немало в торговом зале — около 1500 штук) — берите от 3-х штук товара и получайте оптовую скидку. Это что-то невероятное — скидка может достигать 75%. Не верите — приходите и убедитесь сами , наши цены вас приятно удивят! Пример ценника. Источник: ООО «НСК ХОЛДИ» Встретите желтый ценник — для вас специальная акция. Лучше поторопиться: акция ограничена по времени.

— для вас специальная акция. Лучше поторопиться: акция ограничена по времени. И , наконец , красный ценник — ликвидация остатков по очень вкусным ценам. Количество товара ограничено. Если товара нет на полке , значит , его уже разобрали.

Вместе получается дешевле!

Мы дадим вам простые советы, как сэкономить в магазинах «Холди».

Совет № 1 Приходите в «Холди», совершайте совместные покупки с родственниками, друзьями и знакомыми по зеленым ценникам. Мало кто откажется от перспективы купить все необходимое за полцены или за ее треть! Например, всем к новогоднему столу нужно купить зеленый горошек, майонез и колбасу. Если вы купите их сразу на всю семью: бабушек, родителей и других родственников, то получится дешевле.

Совет № 2 Посчитайте, сколько продуктов вам нужно до зарплаты, и купите их оптом по зеленым ценникам за один поход в «Холди». Это сэкономит вам не только деньги, но и время.

Совет № 3 Большинство наших акций стартуют в четверг, приходите за самыми выгодными предложениями по желтому и красному ценникам.

Источник: ООО «НСК ХОЛДИ»

Мы отвечаем за качество всех товаров , которые продаем

Алексей Захаров,

топ-менеджер компании «НСК Холди»:

Наша сеть выросла в Сибири, мы любим свою землю и тех, кто живет и трудится на ней, поэтому отдаем предпочтение местным производителям. У нас много товаров с неизвестными названиями и подозрительно низкой ценой. Это качественные товары, просто в стоимость продукта не заложены затраты на рекламу, и с производителями мы работаем без посредников", — комментирует Алексей Захаров.

Все товары в магазинах «Холди» мы проверили на качество. Если вам не понравилось качество товара, мы вернем деньги.

Источник: ООО «НСК ХОЛДИ»

Закупись и выиграй приз

С 3 декабря 2018 года мы запускаем конкурс в Instagram. Каждую неделю — новый победитель!

Приз: купон на покупки в «Холди».

Условия следующие: Подпишитесь на группу holdi_discounter_ в Instagram; Купите товары по зеленым ценникам в «Холди» и выложите фотографию покупки в свой профиль; Отметьте под своей фотографией двоих друзей , с кем закупались в «Холди»; Поставьте хэштеги #закупись , #холди. Подробности — в группе holdi_discounter_

Ждем вас за покупками во всех магазинах «Холди»!

Хорошего вам настроения!

Организатор конкурса: ООО «НСК ХОЛДИ». Срок проведения конкурса: 03.12.18−31.12.18 г.г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь Holdi_discouter_