YouTube «против» ТВ, или YouTube как средство продвижения

Создать он-лайн школу стоит где-то 300 000−600 000 руб, поэтому рисковать пока бюджетами своей компании не спешу, а решила начать именно с создания канала на youtube, чтобы посмотреть эффективность этой социальной сети.
Реклама на YouTube стала в 3 раза рентабельнее телевизионной и в 2,5 раза — рекламы на других онлайн-видеоплатформах.
По мере развития и распространения интернета его охват стремительно приближается к показателям ТВ, но пока их не достигает.
Телевидение неизменно остается самым широким по охвату медиа в России.
При этом аудитории YouTube и ТВ пересекаются: зрители с каждым годом все чаще начинают смотреть ролики YouTube на телеэкранах, тогда как сами телевизионные каналы начинают активно создавать и развивать свои YouTube-каналы, привлекая внимание новой для себя аудитории.)
Я решила разобраться в этом вопросе сама, делегировать не стала, поэтому прежде ознакомилась с курсами на эту тему, потом зарегистрировала страничку. Оформление оказалось простым, впрочем, как в других социальных сетях, есть шапка-брендирование канала, а также рубрики, название и расположение можно придумать самостоятельно.
В нашем случае планируется несколько рубрик для различной аудитории:
- «Советы Event, Mice»
Ориентировано на слушателей, кому приходится сталкиваться в самостоятельной организацией мероприятий. Здесь они могут получить полезные советы, начиная как распланировать бюджет мероприятия, как не допустить ошибок и даже по каким критериям подобрать фотографа.
- «Ты организатор event-событий»
Полезные рекомендации для коллег, так как в маркетинге более 17 лет, а опыт работы компании уже более 11 лет.
- «Курьезные случае на мероприятии»
Рубрика с видео-контентом сотрудников, которые рассказывают о закулисье при организации мероприятий.
- «Отзывы клиентов»
Здесь мы собираем ценные для нас отзывы от клиентов, уже после проведенных мероприятий.
- «Портфолио (работы PR-компании «ОРГАНИЗАТОР»)"
Это наши реализованные проекты для клиентов
- «Собственные мероприятия, придуманные, спонсированные и организованные самой PR-компанией «ОРГАНИЗАТОР»».
Это наши собственные проекты.
- И еще несколько тематических рубрик в разработке.
На сегодняшний день PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» представлена в нескольких регионах (Сибирский ФО, Краснодарский край и планируется открытие в Ленинградской области). Поэтому съемки запланированы в разных регионах. Я сама проживаю в Сочи и первые съемочные процессы прошли именно здесь. В данном регионе мне повезло, у нас в команде есть профессиональный видеоограф и мы проводим совместные работы. В основном, продолжительность ролика 3−8мин, за один раз мы снимаем 5 локаций, по времени это занимает около 5−6 часов.
Краснодарский и Алтайские края богаты на красивые места, поэтому сложностей в подборе места для сюжета не возникает, красивые ракурсы легко подобрать.
На планерках мы обсуждаем возможные темы для канала на youtube, какие хештеги поставить и, ориентируясь на тренды ютуба, подбираем название.
Поэтому предлагаю подписаться на наш канал и быть в курсе новых видео. Будем рады быть вам полезными, вашей обратной связи и комментариям.
Справка
PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» проводит MICE-мероприятия и культурные события высшего уровня на территории всей России и за рубежом:
- Стали успешной и востребованной компанией по организации MICE-мероприятий.
- Провели 3000 событий: ежегодные конкурсы «Лучший предприниматель года», Международный Форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка «ЭКСПО-СИБИРЬ», Федеральная программа «Ты — предприниматель» (по управленческим округам), участие в съемках документального фильма об Алтайском крае и республике Алтай с Валдисом Пельшем для Первого канала, региональные ярмарки вакансий, международные форумы и выставки, бизнес-тренинги, крупные флешмобы и благотворительные проекты.
- Стали партнером фонда инноваций «Сколково».
- Провели 150 000 часов в общении с клиентами.
- Получили 1000 довольных клиентов за 10 лет работы.
- Сберегли клиентам 120 000 000 рублей на зарплате штатных маркетологов.
- Постоянными клиентами PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» стали: федеральные банки «Сбербанк России», «Газпром», «УРАЛСИБ», «Альфа-Банк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Барклайс Банк», «НОМОС-БАНК», «Россельхозбанк», «АТБ"-банк, Контакт-центр компании «Ростелеком», Телекоммуникационный холдинг «Дианэт» и «Милеком», «Роснефть», гипермаркет спортивных товаров «DECATHLON», крупнейшие предприятия и региональные ведомства.