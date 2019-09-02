Как быстро найти работу

Начинаем с себя
Нужно взвешенно оценить свои профессиональные и личностные качества. Учтите любую значимую информацию, посмотрите в глаза ограничениям, которые не позволят вам чем-то заниматься, но в любом случае не доходите до крайностей. Не стоит ждать от работы, что она будет целиком соответствовать теме университетского диплома, поэтому задумайтесь о смежных специальностях и ваших дополнительных навыках, которые тоже можно превратить в товары и услуги.
Проводим разведку
Спрос, как известно, рождает предложение. Где есть спрос на ваши навыки и знания? Легче всего это выяснить, просмотрев объявления о найме на работу. Например, здесь: https://ru.jobsora.com/bash/kumertau.
Плюсы сайта: легко искать, просто связаться с компанией. Объявления стоят денег — значит, работодатель настроен серьезно.
Доверьтесь профессионалам
Поиск работы можно перепоручить профессионалам. Вы предоставляете резюме, они — подходящие вакансии. Куда для этого обращаться, кроме представленного выше сайта:
- Федеральные службы занятости.
- Биржи труда.
- Частные агентства по трудоустройству. Их услуги не бесплатны, но серьезные фирмы помогают искать работу до получения нужной должности.
- Агентства временного найма — для краткосрочных контрактов. Здесь, как и в случае со стажировкой, ставка делается на то, что где-то вам могут предложить остаться насовсем.
Плюсы: появляется команда, чья работа — обеспечить работой вас. Эти способы легко совмещать с любыми другими, приближая успех.
Заявляем о себе
Попробуйте выйти на прямой контакт с работодателями самостоятельно. Например, так:
- Сходите на ярмарку вакансий или день карьеры (такие часто организовывают вузы). Подготовьтесь записывать контакты и другую информацию, а также возьмите с собой резюме на случай интересных предложений.
- Найдите контакты интересующих вас компаний — куда можно написать письмо, позвонить или приехать лично. Цель — пообщаться с отделом кадров и оставить им резюме, даже если прямо сейчас вакансий нет. Кстати, так вы можете неожиданно выйти на вакансию, которая не афишируется, но существует.
- Можно даже сделать наоборот — заставить работодателей звонить и писать вам! Дайте объявления о том, что вы ищите работу, в форме мини-резюме. Разместите их на сайте.
Плюсы: прямая связь с работодателем позволяет ему сразу оценить вашу мотивацию к работе, а вам — получить ответ быстрее.
Прислушайтесь и присмотритесь к себе и решите, что вы можете предложить окружающим. Будьте активными, инициативными, пробуйте новые возможности!