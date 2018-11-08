Как купить качественный продукт в магазине: 7 лайфхаков

Обычно в магазинах выбирают продукты по цвету, запаху и дате изготовления. Однако эти показатели не всегда помогают купить качественный товар. Ко Всемирному дню качества altapress.ru собрал несколько простых лайфхаков, как не купить и не приготовить продукт «второй свежести».

Краткое содержание

Сыр

Твердый сыр должен изготавливаться из молока, закваски и соли. Найти товар без пищевых добавок сегодня довольно трудно. Стоит избегать таких веществ, как каррагинан (Е-407), арбоксиметилцеллюлоза (Е-466), каротины (Е-160a, b), краситель «солнечный закат» (Е-110), пишет produkt-pitaniya.ru.

Трещины, рыхлая консистенция, сальность, белый налет, неравномерные дырочки, наличие капель на поверхности свидетельствуют о просроченном или тухлом продукте.

Дома нужно отрезать ломтик сыра и согнуть. Некачественный продукт сломается пополам. Если оставить кусочек на солнце, хороший сыр обмякнет, а плохой — затвердеет и на нем появятся «жирные» капли.

Замороженная ягода. Продукты. СС0

Замороженные овощи

Изморозь на пакете и лед внутри свидетельствует о том, что температурный режим не соблюдали должным образом. Из-за этого в упаковке могли образоваться комочки. Особой опасности это не представляет, но, скорее всего, пищевой ценности в таком продукте уже нет, отмечает roscontrol.com. Хороший продукт лишь слегка должен быть покрыт инеем.

Мясо. СС0

Мясо

На свежем мясе не должно быть жидкости, крови или слизи. При выборе продукта на него нужно нажать пальцем. Свежее мясо быстро вернется в первоначальную форму, сообщается на сайте econet.ru. Хорошее мясо имеет ярко-красный цвет.

Можно провести эксперимент. Если мясо проморожено, то нагрейте нож и проколите кусок. Если продукт испорчен, то нож будет неприятно пахнуть.

Творог. СС0

Творог

В него часто добавляют крахмал и растительные жиры. Проверить можно с помощью йода. Если продукт окрасился в синий цвет, то в твороге есть крахмал, пишет AdMe.ru. Несвежий творог обладает затхлым запахом, имеет желтоватый цвет. Хороший творог не слишком сухой, но и не слишком влажный, без комков, отмечают на сайте econet.ru.

Рыба. СС0

Рыба

У некачественной рыбы мутные глаза и темные жабры. У свежей — чешуя блестит и не имеет слизи. В домашних условиях опустите рыбу в таз с водой: свежая рыба при погружении в воду утонет, уточняет nasovet.info. Выдать некачественный продукт может также гнилостный запах и горьковато-кислый вкус.

Яйца. Продукты. СС0

Яйца

Опустите свежее яйцо в стакан с водой. Оно должно лечь на дно на бок. «Старые» яйца всплывут, будут «висеть» в воде тупым концом вверх.

Определить качество яйца можно на ощупь — хороший продукт будет чистым и без шероховатости. Качественное яйцо никогда не будет иметь неприятный запах, говорится на сайте produkt-pitaniya.ru.

Разбитое свежее яйцо имеет выпуклый желток, а если он растекается, то это явный признак несвежести. Желток должен быть ярким, его бледность свидетельствует о том, что курица плохо питалась.

Нож и хлеб. СС0

Хлеб

При выборе хлеба нужно проверить отсутствие трещин. На ощупь хлеб должен быть эластичным — восстанавливать форму при нажатии.

Если продукт крошится — это признак низкого качества муки. Также это может говорить о нарушении технологии производства продукта, сообщает produkt-pitaniya.ru.