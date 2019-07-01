Как продукты «Ростелекома» помогают совершать прорывы и повышать качество жизни

Светлана Седова приехала в Барнаул из Мордовии в 2018 году и второй год курирует в «Ростелекоме» работу с корпоративными клиентами. Алтайские компании, по ее словам, не избалованы предложениями телеком-рынка, но здесь хорошо развито предпринимательство, интересно решать нестандартные задачи. Наш разговор — о цифровой экономике, запросах бизнеса и власти, пользе «умных» услуг и проектах, которые «зажигают кровь» и заставляют гордиться.

«Когда государство выбирает нас , у него не возникает проблем»

— В России запущен нацпроект «Цифровая экономика». Это масштабные задачи, большие деньги, при этом нет четкого понимания, с чего начать и что именно в практическом смысле он даст. Какова здесь роль «Рос­телекома»?

— «Ростелеком» готов выступить и уже выступает исполнителем десятков программ и проектов по цифровизации федерального значения. Для этого компания обладает необходимыми компетенциями и технологиями. Сегодня мы интегрируем комплексные инфраструктурные проекты для жизнедеятельности городов, работы министерств и ведомств, отдельных отраслей экономики.

Согласна, что представление власти о том, как на практике будет реализована программа, пока только формируется. Мы предлагаем совместно подумать, с какими продуктами можно двигаться в этом направлении.

— О каких цифровых продуктах идет речь?

— Например, в 2018 году мы одними из первых в России и первыми в Сибири внедрили в Горно-Алтайске аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который объединил диспетчерские, оперативные службы, предприятия муниципального хозяйства в единое информационное поле. В комплекс входят пост мониторинга уровня воды, сейсмопост, камеры видеонаблюдения. «Ростелеком» установил пункт уличного оповещения горожан, оборудовал голосовым оповещением 120 домофонов в жилых домах.

В итоге система позволила на порядок повысить безопасность горожан. Благодаря круглосуточному мониторингу было ликвидировано несколько очагов возгорания, раскрываются криминальные происшествия, появилась возможность предотвратить природные катаклизмы и минимизировать число жертв и хозяйственных потерь для городского хозяйства.

Несколько лет в республике мы ведем работу по автоматизации процессов в здравоохранении по заказу регионального минздрава. По запросу минсельхозов двух регионов успешно внедрили платформу геоданных в онлайн-программу для ускорения процесса получения субсидий сельхозпроизводителями. Работаем над вводом в промышленную эксплуатацию системы «112» в Алтайском крае и в Республике Алтай.

«Ростелеком» автоматизировал пункты весового и габаритного контроля на участках трассы Алтай — Кузбасс, Барнаул — Камень-на-Оби. Штрафы за перевесы груза идут в краевой бюджет. Наши комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД успешно работают в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Первомайском и Майминском районах, доходы от них также поступают в казну.

В июне мы выиграли конкурс на исполнение масштабной федеральной программы в Республике Алтай по предоставлению интернета фельдшерско-акушерским пунктам, образовательным учреждениям, органам местного самоуправления, пожарным частям, участковым пунктам полиции и Росгвардии. В 2019 году должны выполнить почти треть объема работ.

— У «Ростелекома» есть богатый опыт обеспечения связи там, где ее отродясь не было: в отделенных селах, на избирательных участках, в школах…

— Мы не первый год реализуем госпроекты, которые позволяют развивать транспортную сеть и строить инфраструктуру ниже райцентров, до сельской глубинки. Почему? Когда государство выбирает партнером «Ростелеком», у него не возникает проблем. Например, чтобы выпускники, сдавая ЕГЭ, не попали под пересдачу, видеонаблюдение, которое мы организуем, может отсутствовать не более 15 минут. Все понимают, что это огромная ответственность, мало кто из поставщиков услуги готов на себя это взвалить. Еще более высокая планка при организации видеонаблюдения на президентских выборах.

«Ростелеком» организует видеонаблюдение на выборах. Фото: архив компании «Ростелеком»

Или проходит конкурс, который выигрывает компания из центральной России, а работы по условиям контракта нужно вести в Сибири. Приезжает команда, запускает проект и уезжает, а с сопровождением возникают проблемы. «Ростелеком» всегда рядом. У нас на местах работает большое число технических специалистов. Если мы беремся за проект, значит, гарантируем сервисное сопровождение, защиту и оперативное реагирование круглосуточно.

— Какие еще госпроекты реализует «Ростелеком»?

— В двух Алтаях мы завершили федеральную программу по предоставлению скоростного интернета сельским амбулаториям малых сел. Два года активно вели строительство оптики. Итог — доступ организован в 244 амбулатории. Надеемся, что сможем таким образом повлиять на качество оказания медицинских услуг и уменьшить показатели смертности, ведь сельчане будут оперативно получать помощь по месту жительства.

Подходит к завершающей стадии нацпроект по установке коллективного уличного Wi-Fi в малых селах. В Алтайском крае оптика будет построена до 257 малых сел, в Республике Алтай — в 53 села. Сейчас безлимитным и бесплатным интернетом уже пользуются несколько тысяч сельских жителей.

Установка системы видеонаблюдения. Фото: архив ПАО «Ростелеком»

— Обычно в рассказах о госпроектах фигурируют большие цифры, важные задачи. А что значит их реализация для людей, которые работают в компании?

— Много бессонных ночей (улыбается). Решение любой такой задачи дается тяжело. Конечно, мы делаем все не только силами сотрудников «Ростелекома». Подрядчики под наши потребности формируют нужное число бригад. Они, бывает, неделями живут в удаленных местах и в самых разных условиях. С другой стороны, мы к таким проектам готовимся заранее, физически обследуя фронт работ. Наши сотрудники проходят всё ногами.

Учитывая, что климат в Сибири не позволяет строить первые пять месяцев года, летом наши строители проводят колоссальный объем работ. Число людей, которые могут себе позволить отпуск в это время, в «Ростелекоме» резко сокращается. И так примерно до ноября.

— «Ростелеком» сам предлагает власти «умные» услуги или по запросу?

— Телеком-рынок развивается быстро, мы стараемся оперативно доносить до клиента все новое. Вот недавно обращались в администрацию Барнаула с предложением сделать «умные» остановки, хотели ответить на озабоченность властей из-за не всегда удобных, а порой и летающих во время урагана остановочных павильонов. Предлагали подогрев сидений зимой, бесплатный Wi-Fi, интерактивные панели, на которых в ожидании транспорта можно построить маршрут, записаться к врачу и т. д. Можно установить видеонаблюдение (ведь это места массового скопления людей, а значит, и каких-то происшествий), счетчики пассажиропотока, чтобы отслеживать пиковые нагрузки на транспорте. Пока вопрос открыт…

«Наши сервисы позволяют по-новому управлять бизнесом»

— Светлана, какие задачи вам важно решить для продуктивной работы с корпоративными клиентами?

— В первую очередь перевести алтайский бизнес на оптические линии связи и скоростной интернет. Мы поступательно уходим от меди (предоставление доступа в интернет по медным кабельным линиям. — Прим. ред.). «Ростелеком» вкладывает большие инвестиции в строительство оптики в регионе.

Многие предприниматели считают, что им вполне достаточно 1 Мбит/с. Мы прививаем другую культуру — объясняем, насколько ограничен такой подход и какие варианты для развития бизнеса дает оптика. Наша задача — не просто продать интернет, а предложить новые управленческие возможности. Да, это может потребовать модернизации, покупки дополнительного канала, но это инвестиции в развитие, переход в быстро меняющийся рынок.

— И какие это возможности?

— Сейчас с одним из клиентов тестируем возможности аналитики в новом продукте «Ростелеком. Экраны», при котором можно организовать на мониторах перед покупателями контент с учетом их пола и возраста. Представьте ситуацию: человек подходит к кассе, камера его идентифицирует как женщину 30 лет, и в этот момент выводится ролик про косметику, а для дедушки, скажем, про молоко со скидкой.

Наша услуга «Видеонаблюдение» позволяет строить тепловые карты, которые показывают, у какой витрины чаще задерживается человек. Это ценная информация для того же ритейла. К примеру, владелец магазина техники считает, что нужно продавать мобильные телефоны одной марки, а люди останавливаются у витрины с другой маркой, но покупку в итоге не делают. Это позволяет менеджменту понять: первое предложение можно сократить, а на второе чуть сбросить цены.

Видеонаблюдение на кассах может дать понимание: не надо с 14.00 до 15.00 отпускать сотрудников на обед, потому что в это время из расположенных рядом учреждений все бегут в магазин. Наша система предлагает аналитику, которая поступает в виде отчетов клиенту. Записи с камер мы можем хранить любое количество времени, архивировать их в облаке.

Заседание кейс-клуба на тему «Цифровая модернизация. Развитие цифровых компетенций» Фото: архив компании ПАО «Ростелеком»

— А какие запросы сегодня у бизнеса к вам?

— Если мы говорим о крупном бизнесе, то здесь интересная ситуация: раньше мы продавали каналы по 10−20 Мбит в секунду, сейчас покупка канала в 100 Мбит становится само собой разумеющейся. Мы уже не идем по пути продажи готовых услуг, а исходим из потребности заказчика и наполняем компонентами нужный сервис: предоставляем по запросу оптику, закупаем оборудование, интегрируем информацию в облаке.

Продолжает расти спрос на технологии по безопасности. «Ростелеком» может обеспечить защиту периметра как от внешних угроз, так и от внутренней утечки. Есть компании, которые обязаны обеспечивать высокий уровень защиты по требованию законодательства, скажем, предприятия, отвечающие за снабжение населения теплом, водой и т. д. С другой стороны, создаются все более опасные вирусы, которые вредят бизнесу. В прошлом году WannaCry нанес ущерб гораздо больший, чем готовы открыто признать многие компании. Нам известно, что не все смогли восстановить данные.

Сегодня фактически вся информация хранится в гаджетах и в компьютерах. Хакеры могут украсть клиентскую базу. Для любого продажника это главная ценность и колоссальная потеря. Могут украсть деньги со счетов, а могут «увести» всё.

Единая платформа сервисов кибербезопасности (ЕПСК), которую предлагает «Ростелеком», подойдет как крупным холдингам, так и небольшим компаниям-стартапам. Это виртуальный ресурс, где клиент сам выбирает нужные ему компоненты для защиты от сетевых угроз и вредоносного ПО и масштабирует их по нужным параметрам. Стартовый набор включает защиту от сетевых атак, обеспечение безопасности электронной почты и веб-приложений.

Платформа — виртуальная, а значит, затрат на оборудование не будет. Облачные технологии позволят перевести капитальные IT-затраты в операционные и снизить издержки на киберзащиту. Отвечать за безопасность инфраструктуры заказчика будет команда нашей «дочки» — «Ростелеком-Sola» — в режиме 24/7.

— У среднего и малого бизнеса, вероятно, другие запросы?

— Малому и среднему бизнесу мы давно продаем пакетные предложения. Клиент сам выбирает, какое наполнение он возьмет: телевидение, мобильную связь или Wi-Fi. Мы учитываем его потребности, формируем пакет, делаем скидку. Клиентам это интересно.

У нас разработана масса цифровых сервисов и услуг: «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Онлайн-касса». Недавно мы запустили новую услугу — «Wi-Fi Радар»: специальное устройство обеспечивает сбор MAC-адресов с устройств посетителей офисов или магазинов с включенным на мобильном устройстве модулем Wi-Fi. После этого для владельцев идентифицированных MAC-адресов предприниматели могут настроить трансляцию контекстной рекламы своих товаров и услуг на площадках «Яндекса», MyTarget, Facebook.

Заседание кейс-клуба на тему «Цифровая модернизация. Развитие цифровых компетенций» Фото: архив компании ПАО «Ростелеком»

— Приведите пример «умного» кейса.

— Некоторые предприниматели покупают пакет услуг вместе с «Виртуальной АТС». Чем она интересна? Например, позволяет контролировать разговоры. Такая задача, скажем, ставилась в медучреждениях для анализа работы регистратуры. Руководитель может узнать, как его менеджеры ведут продажи. Это помогает корректировать их поведение. Такой анализ очень важен, когда бизнес, например, достиг максимума в экстенсивном развитии и требуется совершенствовать качество.

Адреналин большого спорта

— У вас есть любимый проект, которым бы вы «горели»?

— В прошлом году в Барнауле проводился Международный кубок чемпионов по гребле, для которого мы организовали комплекс услуг. Главной задачей на первом этапе было совмещение пожеланий клиента и его бюджета. Задачу нам поставили примерно так: нужна оптика, но окупаться она не будет. Стало интересно.

Выяснилось, что речь идет о крупных соревнованиях, для проведения которых нужно организовать видеонаблюдение, Wi-Fi в VIP-зоне и интерактивное ТВ в гостинице, а также обеспечить трансляцию телеканала «Матч ТВ». Важным был и вопрос безопасности, ведь там было много болельщиков. За сложный и затратный проект взялся только «Ростелеком». Мы все сделали и по-настоящему этим гордимся.

— Что бы вы пожелали алтайским предпринимателям?

— Повсеместного Wi-Fi (смеется). Для небольшого магазина или ресторана, уверяю вас, это не слишком дорого. Тем более что услугу можно использовать для коммуникации с аудиторией. Регистрируясь в Сети, человек оставляет, по сути, свой телефон. Если предприниматель однажды грамотно соберет согласие клиента на обработку персональных данных, например оформит ему в этот момент бонусную карту, то впоследствии может коммуницировать с ним по другим предложениям. Эту культуру еще нужно прививать.

Светлана Седова:

Наша задача — предложить власти и бизнесу цифровое управление.

Алена Ильина