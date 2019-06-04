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4 июня 14°C

Как соблюдать дресс-код в офисе и не потеть

Не все работники могут носить то, что им нравится, любимые вещи порой не соответствуют дресс-коду. Ситуация обостряется летом. На первый взгляд, офисный стиль усложняет жизнь в жару, но это легко исправить. Как подобрать одежду на работу летом — в материале altapress.ru.

Женщина. Офис.
Женщина. Офис.
СС0

Хорошо выглядеть хочется в любой сезон. Летом, в дополнение к этому, хочется выглядеть свежим. В летнем дресс-коде никаких поблажек вы не увидите. В сланцах и мини-юбках ходить не позволят.

Залог правильного офисного гардероба летом — минимализм. Предпочтите простоту и элегантность вычурным цветам и фасонам. Оставьте громоздкие аксессуары до выходных.

Одежда в летний дресс-код

Ваше спасение в такую погоду — свободный верх. Рубашки с короткими рукавами, а в особенно жаркий период — топы с широкими бретелями.

Стоит забыть о прозрачных материалах и темных цветах. Примерьте total white look (полностью белый образ). Менее нарядный образ — с широкими брюками или длинными шортами из тонкой натуральной ткани.

Важно понимать, что голый живот, глубокое декольте и открытая спина считаются неприемлемыми.

Обувь в летний дресс-код

Летом в офисе тоже можно переобуваться. Поэтому главным правилом было и остается удобство. Обувь должна быть свободной, дышать. Подберите сабо на небольшом каблуке с закрытым носком или строгие лодочки.

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