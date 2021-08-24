Как удерживать клиентов с помощью email-рассылки? Советы для бизнеса

Удержать существующих клиентов легче, нежели постоянно находиться в поиске новых потребителей. Особенно в кризисные времена. В нашей статье рассмотрим, как помогают email-рассылки удержать клиентов.

Прежде всего, надо сказать, что для эффективной лояльности клиентов вам необходимо общаться с ними. Электронный маркетинг представляет собой инструмент, который «призывает» клиента иметь с вами дело и способствует повторным реализациям. Его смысл кроется в необходимости регулярно напоминать о продукции и услугах фирмы по электронной почте, тем самым выстраивать взаимоотношения с потребителями.

Значимо не путать email-маркетинг со спамом. Что касается последнего, то это массовая рассылка регулярных рекламных объявлений тем, кто не согласился их получать. Эффективность подобного подхода чрезвычайно низкая: спам раздражает пользователей и приводит к потере имиджа компании.

В электронном маркетинге происходит отправка письма лишь тем, кто осознанно подписался на почтовую рассылку, заполнив для этого форму на веб-сайте.

Платформа автоматизированного маркетинга eSputnik предоставляет возможность запускать рассылки по электронной почте, СМС, мессенджерам Viber и Web Push. Платформа eSputnik обладает удобным редактором шаблонов писем, который позволяет быстро и просто создать интересные письма для рассылки, не привлекая программистов и дизайнеров.

Как рассылки увеличивают продажи

Приведём пример: у вас есть онлайн-магазин с абонентской базой 10.000 клиентов. Средний чек составляет 100 долларов. Если вы отправите письмо всей базе данных с предложением о покупке определённого продукта, и хотя бы 1% аудитории заказывает его, это принесёт дополнительный доход в размере 10 000 долларов США. Сколько денег вам нужно было бы потратить, чтобы привлечь такое количество клиентов любым другим способом?

Вы можете увеличить продажи через рассылки за счёт: