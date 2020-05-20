Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил оформление новой кредитной карты «Универсальная карта». Её особенность — одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:

льготный период — до 120 дней на снятие наличных и оплаты покупок;

выгодная программа лояльности с кэшбэком до 10% рублями , а не бонусами;

а не бонусами; отсутствие комиссий за обслуживание , а также снятие собственных средств без каких-либо дополнительных условий;

а также снятие собственных средств без каких-либо дополнительных условий; длительный срок действия кредитного лимита;

кредитный лимит по карте составляет до 500 000 рублей.

Сергей Конев,

директор департамента развития кредитных продуктов АТБ:

«Универсальная карта» — это первая подобная карта на российском рынке, которая объединила в себе и длительный грейс-период на все без исключения операции, низкую процентную ставку от 15% годовых, повышенный кэшбэк, а также отсутствие комиссий за обслуживание.

В АТБ подчеркнули, что главными принципами создания и разработки карты стали простота, удобство и выгода. Банк намеренно отказался от дополнительных условий, сделав карту максимально прозрачной в использовании. Так, например, для получения возврата денежных средств от совершенных покупок клиенту не надо искать магазины — партнеры, выполнять ежемесячные лимиты или бояться выйти за их пределы, Банк учитывает любую совершенную покупку, для этого достаточно выбрать категорию лояльности «Все включено». То же самое касается и льготного периода, который действует неограниченное количество раз на любые расходы (за исключением последних 20 месяцев до даты окончания кредитного договора).

Сергей Конев,

директор департамента развития кредитных продуктов АТБ:

Современного клиента трудно удивить, рынок перенасыщен всевозможными предложениями от банков. Именно эта мысль толкнула нас на создание абсолютно новой кредитной карты, которая больше не пугает запутанными условиями использования и высокими процентами. Здесь все просто. В настоящее время «Универсальная карта» не имеет аналогов на российском рынке, я уверен, что новый продукт будет востребован не только среди наших постоянных клиентов, но и позволит привлечь новых, а также станет флагманским продуктом на рынке кредитных карт. Ведь мы создаём наши продукты исходя из пожеланий клиентов, что отличает АТБ от конкурентов. Использование карты должно приносить удовольствие и выгоду для клиента, только в таком случае будет работать «сарафанное радио» — самая честная и непредвзятая реклама, основанная на собственных ощущениях. Уверен, что «Универсальная карта» от АТБ быстро обретет свою заслуженную популярность и востребованность.

Для первых владельцев «Универсальной карты», оформивших ее в период с 18 мая по 17 июля Банк приготовил приятный бонус — 30 дней бесплатного снятия кредитных средств. Акция позволит сэкономить на выплате процентов, а также поддержать клиентов в текущей непростой ситуации, предоставив возможность осуществить погашение других кредитных обязательств за счет «Универсальной карты» совершенно бесплатно.

Оформить карту можно не только отделениях Банка, но и через заявку на сайте. Совсем скоро АТБ запустит дистанционный процесс оформления кредитных карт с возможностью доставки карты клиенту.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)