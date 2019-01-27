Киберпонедельник 2019: что это за акция и где купить товары со скидкой

В 2019 году «Киберпонедельник» начинается в полночь 28 января. В течение нескольких дней розничные и интернет-магазины будут продавать товары с большими скидками. Рассказываем, что это за акция и где можно выгодно сделать покупки.

Что такое «Киберпонедельник» и когда будет в 2019 году

Это крупная распродажа товары в интернет-магазинах. Однако некоторые участники акции делают скидки и в оффлайновых торговых точках.

«Киберпонедельник» появился в США как продолжение популярной акции «Черная пятница». В России впервые акция прошла в 2013 году и не имела никакого отношения к «Черной пятнице». Тогда в «Киберпонедельнике» участвовали всего шесть магазинов, но на следующий год их число выросло до 51 компании, пишет calend.ru.

В России «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. В 2019 году акция начнется 28 января и продлится три дня.

В каких магазинах пройдет «Киберпонедельник»

Список магазинов опубликован на нашем сайте kiberponedelnik.com. Среди участников есть магазины и заведения: «Лабиринт», «Связной» Tele2, Insity, «Бургер Кинг», «Ситилинк», «Дочки-сыночки», Metro, Incanto, Respect и другие.

В таких магазинах, как «Эльдорадо», «М.Видео» и DNS акция завершается 28 января.

Организаторы акции отмечают, что список на сайте не является окончательным: к «Киберпонедельнику» еще могут присоединиться другие участники, некоторые из указанных могут отказаться от участия.