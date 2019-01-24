Киберпонедельник 2019: когда и в каких магазинах можно купить товары со скидкой

В 2019 году «Киберпонедельник» начнется в полночь 28 января. В течение трех дней розничные и интернет-магазины будут продавать товары с большими скидками. Однако некоторые торговые сети начали «киберраспродажу» раньше. Рассказываем, что это за акция и где можно выгодно сделать покупки.