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Киберпонедельник 2019: когда и в каких магазинах можно купить товары со скидкой

В 2019 году «Киберпонедельник» начнется в полночь 28 января. В течение трех дней розничные и интернет-магазины будут продавать товары с большими скидками. Однако некоторые торговые сети начали «киберраспродажу» раньше. Рассказываем, что это за акция и где можно выгодно сделать покупки.

Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
СС0

Что такое «Киберпонедельник»

Это крупная распродажа товары в интернет-магазинах. Некоторые участники акции делают скидки в оффлайновых торговых точках. Со скидкой можно купить книги, обувь, одежду, детские товары, технику и прочее.

В России «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. В 2019 году он выпадает на 28 января и продлится три дня.

В каких магазинах пройдет «Киберпонедельник»

Несмотря на официальную дату запуска акции, некоторые компании уже распродают товары. К примеру, в магазинах цифровой и бытовой техники «Эльдорадо», «М.Видео», DNS, распродажа уже длится несколько дней и завершится 28 января, согласно сайтам компаний. Скидки делают либо на определенные товары, либо на все категории.

Широкий список магазинов, которые участвуют в акции, размещен на сайте kiberponedelnik.com. Среди участников — «Лабиринт», «Связной» Tele2, Insity, «Бургер Кинг», «Ситилинк», «Дочки сыночки», Metro, Incanto, Respect и другие.

Организаторы отмечают, что список на сайте неокончательный: к акции еще могут присоединиться другие участники, некоторые из указанных могут отказаться от распродажи.

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