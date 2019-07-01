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1 июля
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Киловатт бесплатным не бывает

Об этом, видимо, забыл житель села Аксеновки Рубцовского района. Во время проверки сотрудники Рубцовского РЭС Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» обнаружили в его квартире энергоемкое оборудование — два электрообогревателя, электроплиту, духовой шкаф и холодильник. Не обнаружили только… прибора учета электроэнергии. Хозяин жилья самовольно демонтировал счетчик и подключился напрямую к общедомовым сетям. Идея потреблять электроэнергию за чужой счет казалась ему очень привлекательной. До визита энергетиков.

Теперь, согласно постановлению мирового суда Рубцовского района, нарушитель должен уплатить штраф за административное правонарушение в размере 10 тысяч рублей. А за самовольное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электроэнергии ему еще предстоит заплатить свыше 42 тысяч рублей.

Итоговая сумма во много раз превышает плату за законное потребление электроэнергии — согласно Правилам предоставления коммунальных услуг по электроснабжению, нормативное потребление за месяц увеличивается в десять раз при отсутствии прибора учета. Безучетное потребление электрической энергии всегда получается в несколько раз дороже, чем вышло бы по счетчику.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8−800−1000−380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.

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