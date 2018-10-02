Компания 3DLaif в Барнауле производит уникальные гипсовые 3D панели

Применение чистых, негорючих и качественных плиток из гипса стало одной из оптимальных современных тенденций в отделке. Использование 3D панелей из гипса — отличное решение, сочетающее в себе эстетическую привлекательность, простоту монтажа, экологичность и необременительную стоимость.

3D панель представляет собой плиту из гипса в виде квадрата со стороной 50 см и различным рисунком. Лицевая сторона гипсовой плитки может имитировать любые фактуры или повторять любой рисунок. Обратная (плоская) сторона плиты предназначена для монтажа к поверхности. Панели применяются для декорации помещения, придавая рельефное изображение стене, перегородке или мебели.

Применение 3D панели позволяет выполнить декор интерьера самых разных помещений: спальни, детской, кухни, гостиной. Гипсовые панели используют и для отделки ресторанов, кинотеатров, отелей, офисов, магазинов, медицинских или учебных заведений. Гипсовые 3D панели несут не только эстетическую, но и чисто функциональную задачу. Но основное их достоинство — это экологическая безопасность материала, из которого они изготовлены — гипса.

3D панели. Фото предоставлено рекламодателем

Гипс абсолютно нетоксичен. Он не выделяет вредных веществ даже при намокании или повышении температуры. Кроме того, гипс — пожаробезопасный и гипоаллергенный материал, который применяется в медицине. Что касается использования 3D панели в отделке, то они прекрасно справляются с визуальной коррекцией неправильных пропорций в интерьере. А правильно выбранные цвета и фактуры могут расширить или сузить помещение, осветить или скрыть отдельные участки, поднять или опустить потолок.

3D панели. Фото предоставлено рекламодателем

Гипсовые панели отличаются еще одним преимуществом: они низкую шумопроводность и обеспечивают дополнительную шумоизоляцию. Покупка гипсовых 3D панелей позволит вам воплотить в жизнь необычные идеи в отделке дома или любого другого помещения. Создавайте мир объемного дизайна стильно, просто и безопасно с помощью 3D панелей из гипса. Мы предлагаем вам 3D панели с различным рисунком из гипса — экологически чистого природного материала.