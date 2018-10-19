Жители Алтайского края стали чаще обращаться к косметологам «на дому». Чем это опасно?

В Алтайском крае стало больше «серых» косметологов, которые делают инъекционные процедуры на дому. В некоторых случаях работа таких «специалистов» приводит к пагубным последствиям — у пациента возникают проблемы со здоровьем и внешностью. Рассказываем, почему на Алтае процветает «серый» рынок косметологии и как обезопасить себя от некачественной процедуры.

К «серым» косметологам относят людей, которые делают процедуры на дому, работают без лицензии или надлежащего образования.

Георгий Лебеденко,

врач-терапевт , главный врач «Клиники профессора Юцковской» ( Москва):

К сожалению, специалистов, которые консультируют на дому, стало больше. На 10 пациентов, которые обращаются в клинику, один придет с осложнением после таких процедур.

Чаще всего барнаульцы ходят к «серым» косметологам за такими услугами, как:

химический пилинг ( обновление кожи),

обновление кожи), мезотерапию ( косметологическое омоложение),

косметологическое омоложение), введение филлеров ( инъекционные наполнители для придания объема губам , скулам),

инъекционные наполнители для придания объема губам скулам), введение ботулотоксина ( ботокс).

После этих «домашних» процедур пациенты получают осложнения и обращаются за помощью в клиники.

Косметология. Укол красоты. СС0

Как правило, на дому косметологи используют дешевые и некачественные препараты, отметили эксперты.

В одних случаях «домашние» инъекции не дают никакого эффекта, тогда женщины уже обращаются в клиники за желаемым результатом, отметила Инна Скороводникова, председатель общественной организации «Косметологи Алтайского края».

В других ситуациях к профессиональным косметологам пациенты приходят с отеками, рубцами, воспалением на лице. Такой укол может спровоцировать анафилактический шок — это тяжелая аллергическая реакция, которая может угрожать жизни.

Наталья Татаринцева,

главный врач клиники «Антуриум»:

Если пациенту вводят «серый» продукт, которого нет на рынке или он некачественно произведен, то это может привести к снижению иммунитета и другим последствиям, которые пациент может не связывать с введением препарата.

Клиенты «серых» косметологов помимо эстетических последствий сталкиваются с финансовыми. Как уверяют в барнаульский клиниках, проведение косметологической услуги на дому не всегда дешевле. Зачастую клиенты слепо доверяют цене, которую озвучит косметолог-непрофессионал, и не проверяют стоимость процедур в медицинских учреждениях.

Косметология. Укол красоты. СС0

Почему процветает «серый» рынок косметологии

Пациенты находят таких косметологов по совету знакомых, через форумы и социальные сети, в которых «специалисты» продвигают свою деятельность. Контролировать распространение такой информации никто не может.

Елена Сафонова,

юрист общественной организации «Косметологи Алтайского края»:

Мы обращались с жалобой в правоохранительные органы и УФАС в отношении «серого» косметолога, который выкладывал фотографии с результатами своей работы в Instagram. На это получили интересный ответ от антимонопольной службы, что размещенная информации об оказании косметологических услуг на странице рекламой не является. Поэтому эти публикации не попадают под требование федерального закона о рекламе.

В суде. altapress.ru

Наказать «серых» косметологов по закону сложно. Чаще всего их привлекают к административной ответственности по ч.2. ст.14.1 КРФоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)». По такой статье нарушителям грозит только штраф.

Ирина Клопова,

адвокат Адвокатской палаты Московской области:

Тогда почему никто не боится оказывать такие услуги без лицензии на диване? Дело в том, что на физических лиц налагается штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции. Это так называемые предпринимательские риски, которые не скажутся серьезно на прибыли. Для юридических лиц штраф — от 40 до 50 тыс. рублей. Если рассматривать стоимость косметологических услуг в клиниках, особенно в крупных регионах, то на счет этого штрафа можно не волноваться.

К уголовной ответственности (по ст 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности») нарушителей можно привлечь, если пациенту причинен вред здоровью.

Ирина Клопова,

адвокат Адвокатской палаты Московской области:

Существует специальное постановление, в рамках которого определяется степень причинения ущерба здоровью человека. В большинстве случаев пациенты «серых» косметологов наблюдают покалывание или покраснение на лице после процедуры, но к уголовной ответственности это не подходит. В итоге мы не имеем возможности привлечь «серого» косметолога к надлежащей ответственности, которой бы он испугался, из-за которой прекратил свою деятельность или перешел на «белый» рынок. Существует серьезная проблема, ведь люди все-таки идут защищать свои права, даже несмотря на то, что тяжкий вред здоровью причинен не был.

Косметология. Инъекции. Уколы. СС0

Как проверить , что косметолог проведет качественную процедуру?

Результат косметологической процедуры во многом зависит от препарата, который ввели пациенту. По словам Георгия Лебеденко, контрафактной продукции на рынке встречается много. Однако клиники, которые дорожат своей репутацией, ее не используют. Такая продукция интересует специалистов, которые хотят удешевить процедуры.

Георгий Лебеденко,

врач-терапевт , главный врач «Клиники профессора Юцковской» ( Москва):

Прежде всего, когда пациент обращается в клинику, он должен проверить, чтобы у учреждения была лицензия на ту услугу, которую он будет получать. Во-вторых, перед тем, как доктор сделает ту или иную процедуру, он должен показать упаковку препарата. На ней должна быть размещена инструкция на русском языке. Если возникают сомнения, то проверить легальность препарата можно на сайте Роспотребнадзора.

Куда жаловаться , если «уколы красоты» нанесли вред?

Пациент должен написать претензию в двух экземплярах в медучреждении. Ее рассматривают в течение 10 дней, пояснила Людмила Жгун, директор Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей».

Если ответа не последовало или он был отрицательным, то претензию можно отправить в Росздравнадзор, сообщается на сайте службы защиты прав потребителей. Еще с жалобой можно обратиться в прокуратуру.