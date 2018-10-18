Мебель за полцены: в ТВК «Республика» осеннее обновление

Скидки распространяются на мягкую и корпусную мебель, кухни, двери, светильники, керамическую плитку, матрасы, предметы интерьера и др. Среди участников акции салоны POHJANMAAN, Primavera, ORMATEK, Askona, «ДверидоFF», Profil Doors, «Светолок».
Полный список участников доступен на сайте ТВК «Республика». Там же публикуются описания товаров, которые в период проведения акции можно приобрести по выгодной цене.
Торговый комплекс «Республика» находится на пр. Космонавтов, 6-г, на территории имеется большая парковка. Для удобства покупателей на третьем этаже расположен фудкорт и бесплатная детская игровая зона.