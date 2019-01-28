Мэрия Барнаула ответила на неудобные вопросы об электронных проездных

1 Почему поездки на едином проездном сгорают за 60 дней? Можно ли продлить срок действия поездок?

«Проездной билет» — это тип тарифного плана с ограниченным или неограниченным количеством поездок на определенный период времени. Каждый тарифный план такого типа имеет срок действия. До 1 января 2019 года он был ограничен одним календарным месяцем.

Для удобства пассажиров срок действия нового тарифного плана «Единый» увеличили вдвое — до 60 дней. Пополнить его можно в любое время, независимо от календарного месяца. Кроме этого, он действует как на автобусах, так и на электротранспорте.

Если срок действия тарифного плана закончился, остаток поездок на нем аннулируется. Отсчет времени действия тарифного плана начинается с момента последнего пополнения. Таким образом, если поездки остались, а срок действия заканчивается, транспортную карту можно повторно пополнить. В данном случае поездки суммируются, а срок действия тарифного плана снова будет составлять 60 дней.