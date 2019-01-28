Мэрия Барнаула ответила на неудобные вопросы об электронных проездных

«Проездной билет» — это тип тарифного плана с ограниченным или неограниченным количеством поездок на определенный период времени. Каждый тарифный план такого типа имеет срок действия. До 1 января 2019 года он был ограничен одним календарным месяцем.
Для удобства пассажиров срок действия нового тарифного плана «Единый» увеличили вдвое — до 60 дней. Пополнить его можно в любое время, независимо от календарного месяца. Кроме этого, он действует как на автобусах, так и на электротранспорте.
Если срок действия тарифного плана закончился, остаток поездок на нем аннулируется. Отсчет времени действия тарифного плана начинается с момента последнего пополнения. Таким образом, если поездки остались, а срок действия заканчивается, транспортную карту можно повторно пополнить. В данном случае поездки суммируются, а срок действия тарифного плана снова будет составлять 60 дней.
Новый тарифный план можно пополнять повторно, но на транспортную карту разрешено записать только двойной лимит — т. е, сумму на 40 поездок для тарифного плана на 20 поездок, и на 84 поездки для тарифного плана на 42 поездки. Если лимит будет превышен, излишек поездок действительно аннулируется.
Двойной лимит карты введен в целях удобства горожан: он позволяет пополнить карту, не дожидаясь окончания поездок, и увеличить срок действия тарифного плана.
Как и другие тарифные планы, «Пенсионный лимитированный» ограничен сроком действия, который составляет один календарный месяц. По аналогии с другими транспортными картами для льготных категорий граждан по истечении срока действия остаток поездок не сохраняется.
На протяжении многих лет стоимость проездных билетов для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту оставалась на минимальном уровне. Значительный объем перевозок по льготным транспортным картам (порядка 50% от общего пассажиропотока) и низкая стоимость проезда привела к дестабилизации финансового состояния барнаульского «Горэлектротранса».
Мониторинг по городам СФО показал, что чаще всего в общественном транспорте школьникам предоставляют скидку на проезд не более 50% от тарифа за наличный расчет. В связи с этим администрация Барнаула приняла решение о повышении стоимости проездных.
Стоимость одной поездки по транспортным картам для школьников из малообеспеченных семей (300 рублей) составляет примерно 6 рублей, для школьников (450 рублей) — около 9 рублей. При этом скидка на проезд от платы за наличный расчет составляет 74−61% (ранее порядка 80%).
Необходимо обратиться в пункты реализации транспортных карт, а именно в киоски «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай». Перед пополнением транспортной карты необходимо сообщить киоскеру о выбранном тарифном плане.
При смене тарифного плана на транспортной карте, предыдущий тарифный план прекращает свое действие. Таким образом, если на карте оставались поездки или деньги, они аннулируются. Поэтому лучше всего менять тарифный план, когда баланс нулевой.
Чаще всего это связано с тем, что пользователь извлек карту из банкомата, не дождавшись окончания процедуры зачисления денежных средств.
В данном случае для завершения процедуры пополнения необходимо записать информацию контактным способом непосредственно на транспортную карту.
Это можно сделать в МУП «Центртранс» Барнаула по адресу: пр. Ленина, 6, предъявив карту уполномоченному сотруднику. При себе необходимо иметь чек, подтверждающий факт принятия денежных средств устройством самообслуживания.
Через сервис «Отложенного пополнения», то есть через платежные сервисы «Сбербанк Онлайн», сайт «Центртранса» или через платежные терминалы «Сбербанка» без «кармашка» для транспортной карты, транспортные карты пополняются мгновенно.
Остается только записать информацию об изменении баланса на транспортной карте через терминал кондуктора. Информацию о пополнении транспортных карт кондукторы загружают на своих терминалах после закрытия смены на конечных остановочных пунктах или по окончании рабочего дня.
Данную процедуру перевозчики Барнаула выполняют по своему усмотрению, поэтому гарантированным сроком получения информации о пополнении транспортных карт являются сутки.
Проверить баланс транспортной карты онлайн можно на сайте «Центртранса» в разделе «Транспортная карта». Кроме этого, баланс транспортной карты отражается в билете, полученном при оплате проезда.
При пополнении транспортной карты через сервис «Отложенного пополнения» или через банкоматы «Сбербанка» без «кармашка» для транспортной карты, приходит смс о списании денежных средств, которое подтверждает выполнение операции.