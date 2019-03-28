150 метров навстречу потребителю

Для возведения нового жилого комплекса у застройщика возникла необходимость разобрать собственную недействующую ЛЭП. Демонтаж оказался делом непростым, и строители обратились за помощью к профессионалам — энергетикам.

Геннадий Тумаков,

начальник производственно-технической службы Центральных электрических сетей «Алтайэнерго»:

Сложность работы заключалась в необходимости поочередного отключения нескольких воздушных линий 110 киловольт (кВ), питающих густонаселенные районы города и промышленные объекты — для поэтапного демонтажа проводов и грозотроса. Для этого мы приняли участие в разработке проектной и рабочей документации, прошли процедуру согласования в Новосибирском РДУ (региональном диспетчерском управлении). Кроме того, для проведения работ в черте города нужно было согласовать отключение сети уличного освещения, троллейбусной сети и ограничение автомобильного движения. Поэтому работали преимущественно в ночное время. Для демонтажа задействовали 21 специалиста Центральных электрических сетей и семь единиц спецтехники.

Дополнительные услуги — новое направление в работе с потребителями. Профессионалы — энергетики могут качественно провести, например, установку и замену приборов учета электроэнергии, оформление необходимых документов. Возможно испытание и измерение электрооборудования, тепловизионное обследование. Предлагается также техническое обслуживание и ремонт электрооборудования любого класса напряжения, проектно-изыскательные работы по внешнему электроснабжению электроустановок потребителей любой сложности. Благодаря современной технической базе, все необходимые мероприятия проводятся качественно и в строго оговоренные сроки, в полном соответствии всем техническим нормам и требованиям. На все виды услуг предоставляется гарантия. Новое направление оказалось востребованным потребителями: в прошлом году энергетикам поступило около десяти тысяч заявок на такие работы, с начала нынешнего года число заявок уже приближается к трем тысячам.