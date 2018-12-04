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Минфин не поддержал увеличение цены на коньяк перед Новым годом

Минфин отказался поддержать резкое увеличение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь перед праздниками, пишет РБК со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

Коньяк.
Коньяк.
Espen Klem, CC BY 2.0.

«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — заявил он.

Сейчас цена на коньяк составляет 371 руб. за 0,5 л. По мнению Сазанова она оправдана и учитывает покупательную способность граждан.

Союз производителей коньяка предложил главе правительства повысить минимальную розничную цену на напиток на 30% — до 493 руб. По мнению производителей, инициатива позволит сократить количество контрафакта.

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