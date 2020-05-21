Минимальная сумма оборудования, приобретаемого в рамках программы льготного лизинга, снижена до 500 тысяч рублей

В рамках новой лизинговой программы «Устойчивое развитие», введенной в действие АО «Корпорация « МСП » в апреле текущего года в рамках специальных мер поддержки предприятий сферы индивидуального малого предпринимательства в период карантинных мероприятий, предусмотрены более гибкие условия оформления имущества в лизинг. Согласно условиям нового продукта, минимальная сумма финансирования снижена с 2,5 миллиона рублей до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лизинга увеличен с 60 до 84 месяцев.

Для предпринимателей предусматриваются более лояльные условия по обслуживанию. В частности, при сохранении ставки в размере 6% по лизингу отечественного оборудования и 8% по лизингу иностранного оборудования, устанавливается индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10 процентов от общей стоимости снижен размер авансового платежа.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемая региональными лизинговыми компаниями (дочерними структурами Корпорации МСП), увеличена с 10% до 25% от стоимости предмета лизинга.

Максим Решетников,

министр экономического развития:

В непростых условиях особенно важно использовать все возможности и инструменты поддержки бизнеса. Смягчение условий лизингового продукта сделает его более доступным для тех, кто получает, а также позволит сохранить спрос на оборудование для производителей. Это даст возможность сохранить рабочие места и поддержит производства с высокой добавленной стоимостью.

Для оказания дополнительной поддержки уже действующим лизингополучателям, которые имеют ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным графикам, региональные лизинговые компании предлагают отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок 3−6 месяцев.