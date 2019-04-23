Министр энергетики РФ поддержал предложение теплоэнергетиков активнее переходить на метод альтернативной котельной

Подводя итоги Всероссийского совещание по прохождению отопительного сезона 2018/19 года Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак поддержал высказанные в ходе докладов заявления руководителей Сибирской генерирующей компании и «Т плюс» о необходимости ускорения перехода регионов к долгосрочному тарифообразованию.

Несмотря на все сложности, которые есть, несмотря на проблемы, которые были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод «альтернативной котельной», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак в заключительном слове Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года».

Во время своего выступление на мероприятии генеральный директор СГК Степан Солженицын отметил необходимость изменения подхода к решению проблем в теплоснабжении для поддержания надежности системы — от «пластыря», который представляет собой текущее краткосрочное регулирование, к «хирургии», которой даст ход долгосрочное регулирование. По его словам, ежегодно аварийность в теплосетях растет на 5−6 процентов. «Это ни в коем случае не нормальная ситуация. Нужна хирургия. Чтобы развернуть ситуацию с ростом аварийности, нужна плановая замена теплосетей», — отметил Степан Александрович. Он обратил внимание, что необходимый инструмент для привлечения инвестиций в обновление сетей уже есть — это метод «альтернативной котельной», работающий как инфраструктурная ипотека: инвестиции вперёд, оплата их в рассрочку.

На основе это принципа уже регулируются цены на тепловую энергию в алтайском Рубцовске, где работает СГК. Недавно второй город присутствия компании Барнаул подал заявку о переходе на эту же модель.

Степан Солженицын отметил, что в случае перехода на инфраструктурную ипотеку всех городов в контуре компании, СГК проинвестирует в ближайшие 5 лет 48 миллиардов рублей. В случае сохранения текущего регулирования эта сумма составит в 8 раз меньше — 6 миллиардов рублей.

О необходимости более активного перехода к долгосрочному регулированию для решения проблемы изношенности тепловых сетей говорил во время совещания по итогам ОЗП и председатель правления энергокомпании «Т плюс» Андрей Вагнер. Он предложил сделать переход на новую модель рынка по принципу альтернативной котельной в России повсеместным и обязательным.

Справка

Альтернативная котельная — универсальный метод расчета цены на тепловую энергию, при котором устанавливается только ее предельный уровень. Он рассчитывается исходя из стоимости строительства и эксплуатации нового источника тепла (альтернативной котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению сторон.