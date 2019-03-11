Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

На Алтае потеплеет до +13 градусов

На Алтае и в Новосибирской области самым теплым днем начавшейся недели станет среда, 13 марта, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот день на Алтае температура может подняться до +13 градусов, сообщил пресс-секретарь организации Ренад Ягудин.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

«Процесс остается быстро меняющимся. Погода неустойчивая с чередованием осадков. Осадки будут 12 и 14 марта, в эти дни ожидается ветер до 13−17 метров в секунду. 13 марта осадки маловероятны», — рассказал Ягудин.

Во вторник и четверг 12 и 14 марта будет прохладнее. Ночью температура воздуха может опуститься до 9−14 градусов мороза, днем прогреется до 1−5 градусов тепла.

Также в Западно-Сибирском гидрометцентре рассказали, что во второй декаде марта температура ожидается на 4−6 градусов выше климатической нормы.

Тем временем алтайские синоптики сообщают, что 12 марта в крае будет −4…+1, в предгорных районах до +7. В среду потеплеет до +1…+6, в предгорьях до +11. А в четверг станет еще теплее +3…+8, в предгорьях до +13.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость