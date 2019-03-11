На Алтае потеплеет до +13 градусов

«Процесс остается быстро меняющимся. Погода неустойчивая с чередованием осадков. Осадки будут 12 и 14 марта, в эти дни ожидается ветер до 13−17 метров в секунду. 13 марта осадки маловероятны», — рассказал Ягудин.
Во вторник и четверг 12 и 14 марта будет прохладнее. Ночью температура воздуха может опуститься до 9−14 градусов мороза, днем прогреется до 1−5 градусов тепла.
Также в Западно-Сибирском гидрометцентре рассказали, что во второй декаде марта температура ожидается на 4−6 градусов выше климатической нормы.
Тем временем алтайские синоптики сообщают, что 12 марта в крае будет −4…+1, в предгорных районах до +7. В среду потеплеет до +1…+6, в предгорьях до +11. А в четверг станет еще теплее +3…+8, в предгорьях до +13.