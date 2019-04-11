На Алтае станет еще теплее

День пройдет без осадков. Утром местами выпадет туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.
В Барнауле 11 апреля ожидается +9…+11. Без осадков. Ветер ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
11 апреля в Алтайском крае продолжится потепление. По данным синоптиков, в четверг в регионе будет +7…+12 градусов, а местами в южных районах воздух прогреется до +17.
День пройдет без осадков. Утром местами выпадет туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.
В Барнауле 11 апреля ожидается +9…+11. Без осадков. Ветер ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
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