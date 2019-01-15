На фоне трагических взрывов газа чиновники Барнаула призывают потребителей к дисциплине

В Барнауле более четверти квартир, где пользуются сжиженным газом, не имеют договоров техобслуживания. Потребители природного газа в столице края такие документы имеют почти все. В мэрии Барнаула предупреждают о штрафах за отсутствие договоров и напоминают, что при отсутствии такого документа от газа могут отключить. Заявление в администрации города сделали в связи с трагедиями, случившимися в Магнитогорске и Шахтах .

По данным комитета ЖКХ города, в Барнауле 1088 многоквартирных домов, обеспеченных газоснабжением. В них 62 848 квартир. Жители 40 066 квартир используют природный газ, из них договоры на техобслуживание заключили 98,6%. Кроме того, почти к 23 тысячам барнаульских квартир подведен сжиженный газ, но здесь договоры есть менее чем у 72% собственников.

Уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования влечет штраф: для граждан — 1−2 тысячи рублей, для должностных лиц — 5−20 тысяч, для юрлиц — 40−100 тысяч. Такие же штрафы — за отказ впустить представителя специализированной организации.

По закону поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить газоснабжение потребителя, если у него нет договора о техобслуживании.

Вице-мэр Александр Алексеенко призвал пользователей газа в целях их же безопасности не препятствовать проведению плановых работ по техобслуживанию оборудования и предоставить доступ в свои квартиры специалистам.