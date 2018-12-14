Накануне Нового года ТРЦ «Арена» приглашает на главную новогоднюю ARENA-Ёлку

22 декабря в 15.00 Дед Мороз и Снегурочка ждут юных гостей на большой праздник ! Безумно веселые игры, таинственные научные эксперименты, возможность сфотографироваться с главными героями праздника и многое-многое другое!

А всем деткам, пришедшим в карнавальном костюме Дедушка Мороз приготовил сладкий сюрприз!

Завершится праздник долгожданным розыгрышем детских автомобилей от автогородка «ARENA-CITY»! Для того чтобы испытать удачу необходимо заполнить купон на 4-м этаже торгово-развлекательного центра и сбросить его в специальный ящик.

Так же в предпраздничные выходные 22 и 23 декабря в центральном атриуме ТРЦ «Арена» будет проходить новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами.

Встречай Новый год вместе с ТРЦ «Арена»!

Афиша. Источник: ТРЦ «Арена» Афиша. Источник: ТРЦ «Арена»