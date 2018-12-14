Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -6°C
268

Накануне Нового года ТРЦ «Арена» приглашает на главную новогоднюю ARENA-Ёлку

22 декабря в 15.00 Дед Мороз и Снегурочка ждут юных гостей на большой праздник! Безумно веселые игры, таинственные научные эксперименты, возможность сфотографироваться с главными героями праздника и многое-многое другое!

ТРЦ «Арена» приглашает на главную новогоднюю ARENA-Ёлку.
ТРЦ «Арена» приглашает на главную новогоднюю ARENA-Ёлку.
Источник: ТРЦ "Арена"

А всем деткам, пришедшим в карнавальном костюме Дедушка Мороз приготовил сладкий сюрприз!

Завершится праздник долгожданным розыгрышем детских автомобилей от автогородка «ARENA-CITY»! Для того чтобы испытать удачу необходимо заполнить купон на 4-м этаже торгово-развлекательного центра и сбросить его в специальный ящик.

Так же в предпраздничные выходные 22 и 23 декабря в центральном атриуме ТРЦ «Арена» будет проходить новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами.

Встречай Новый год вместе с ТРЦ «Арена»!

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ «Арена»
Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ «Арена»

Организатор акции: ТРЦ «Арена». Период проведения акции 22.12.18−23.12.18. Организатор розыгрыша: автогородк «ARENA-CITY». Дата проведения розыгрыша 22.12.18. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов праздника. (6+)

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость