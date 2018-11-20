Накопить просто: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый вклад в рублях «Копилка!»

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый вклад «Копилка!» с повышенной процентной ставкой. Специально для клиентов разработана система постоянного увеличения процентов в зависимости от суммы депозита и его пополнения.

Александр Парамонов,

директор банка по розничным продуктам:

Как правило, все вклады открываются на определенных условиях, которые не меняются в течение всего действия договора. Именно поэтому мы разработали специальный вклад «Копилка!», по которому предусмотрено увеличение процентов в зависимости от суммы его пополнения.

Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей, максимальная — не ограничена. Процентная ставка по вкладу «Копилка!» зависит не только от первоначальной суммы депозита, но и от его пополнения.

Так, например, при открытии вклада на сумму в 50 000 рублей процент составит — 7.2% годовых. Если же вклад пополнить до 500 000 рулей, то со следующего дня процент автоматически увеличится до 7.3% годовых.

Максимальная ставка — 7.5% годовых. Срок вклада — 500 дней.

Дополнительная информация о вкладе здесь >>

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действует семь тарифных планов, четыре из которых можно оформить онлайн — с повышенной процентной ставкой. Каждый депозит имеет свои особенности и преимущества. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка www.atb.su. Введите сумму, срок, параметры выплаты процентов и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

Все вклады в Азиатско-Тихоокеанском банке застрахованы государством.

Полные условия вклада «Копилка!». Ставка по вкладу: 7.2%-7.5% годовых. Валюта — рубли. Минимальная сумма Вклада 50 000 рублей. Максимальная сумма Вклада — не ограничена. Срок Вклада — 500 дней. Вклад пополняемый, последний дополнительный взнос за 30 дней до окончания Срока Вклада. Вклад не пролонгируемый. Неснижаемый остаток по Вкладу — не предусмотрен. Порядок начисления процентов по Вкладу — если в течение Срока хранения в результате накопления денежных средств размер Вклада переходит в следующий (более высокий) диапазон суммы Базовых параметров Вклада (Минимальной суммы Вклада), то со дня, следующего за днем данного изменения, устанавливается процентная ставка по Вкладу, соответствующая новому размеру Вклада. Проценты по увеличенной процентной ставке начисляются с даты, следующей за датой перехода размера Вклада в следующий (более высокий) диапазон суммы Базовых параметров Вклада (Минимальной суммы Вклада) на всю сумму Вклада. Выплата процентов и суммы Вклада — в конце срока. Частичное снятие — не предусмотрено. В случае досрочного возвращения Вклада в течение Срока хранения Вклада по требованию Вкладчика проценты по Вкладу начисляются из расчета процентной ставки по Вкладу «Личный счет», действующей на дату досрочного возвращения Вклада. При переоформлении Вклада по окончании срока хранения Вклада на любой вид Вклада «Сохрани», «Накопи», «Управляй» предоставляется бонус в размере 0,1 процентного пункта к базовой процентной ставке по Вкладу, действующей в Банке на дату переоформления Вклада. Для более точной информации обращайтесь в любое отделение банка АТБ или по телефону 8−800−775−88−88