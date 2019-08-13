Если клиент не доел свой обед, на него будет возложен штраф в размере 50 крон (около 150 рублей). Такое решение приняла администрация одного из ресторанов в Чехии.

Администрация ресторана в городке Добромержице заметила, что посетители явно не доедают после того, как перешла на систему «шведский стол». Посетители платили за вход 97 крон, сообщают «Известия», что в эквиваленте составляет около 275 рублей, а затем набирали себе столько еды, сколько вздумается.

После этого владельцы заведения ввели штраф. Если клиент отказывается платить, то имеет дело с вежливой охраной, которая попросту переписывает паспортные данные гостя, а затем пытается взыскать штраф через суд.

По сообщению издания, ресторан пользуется в городе большой популярностью. Порции можно набирать большие, а платить всего 97 крон. В то время как в соседних заведениях города минимальный чек скромного обеда равен 100 кронам.