«Не животного происхождения». Алтайский священник разрешил пить в пост молоко, купленное в торговых сетях

Великий пост. Чистый понедельник. Постимся постом приятным! В пост пища животного происхождения — мясо, яйца и молочные продукты, полностью исключается из рациона. Все остальное смело вкушайте, но в меру. Можно и молоко, если вы купили его в магазине «Мария-Ра», «Лента» и других супермаркетах.

В первый день Великого поста во всех храмах читается вот этот отрывок из книги пророка Исайи. «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя". (Библия. Книга пророка Исайи, глава 58 стих 6−8.).

Некоторые правда, чтобы оправдать свое чревоугодие и нежелание (а может по незнанию) поститься говорят: «Все можно есть, только друг друга не ешьте». Да, есть такие слова у Святого Иоанна Златоуста. Но, слова эти вырваны из контекста. Святой Иоанн Златоуст сказал эти слова как раз беседе о том, как правильно поститься. С Богом!