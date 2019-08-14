Недвижимость можно приобрести по карте Сбербанка.

По картам можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, вносить платежи по программам рассрочки от застройщиков, а также приобрести машиноместо или подсобные помещения.

Новый способ отвечает всем нововведениям в ФЗ № 214. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры.

Приобретая недвижимость по карте, покупатели имеют возможность воспользоваться банковской программой лояльности.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: