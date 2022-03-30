Невидимая угроза. Откуда в воде гормоны и антибиотики

Список загрязнений поверхностных источников водоснабжения насчитывает около двух тысяч позиций. Из-за ухудшения экологической ситуации российские ученые вынуждены его постоянно пополнять и вводить нормы содержания таких веществ в питьевой воде. Так, в прошлом году Роспотребнадзор урегулировал вопрос допустимой концентрации антибиотиков и гормонов, приведя в соответствие с ВОЗовскими нормативами. О том, как фармпрепараты и гормоны попадают в питьевую воду, чем опасны и как уберечь от них себя и близких — в материале altapress.ru.

Резонансная новость: хайп и реалии

Напомним, в прошлом году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пересмотре Санитарных правил в нашей стране, в ходе которого были введены нормативы по содержанию гормонов и антибиотиков в питьевой воде.

«Мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков. Мы гармонизировали с европейским ВОЗовским объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть», — отметила Анна Попова.

Анна Попова , главный санитарный врач. Анна Зайкова , altapress.ru

Новость об этом тут же стала резонансной. Ее подхватили так называемые лидеры общественного мнения. Особо не вникая в суть проблемы, они по-своему интерпретировали информацию и начали откровенно хайповать. Одно за другим посыпались заявления о том, что в воду будут добавлять антибиотики и гормоны Например, в этом особо преуспели Катя Гордон и Ирэна Понарошку, сея панику среди своих подписчиков.

На самом же деле, введение данных нормативов просто приблизили их к европейским стандартам ВОЗ. В список вошли три вида гормонов и пять наименований антибиотиков. Установление норм содержания этих веществ и других загрязнений в окружающей среде призваны оградить население от влияния этих веществ на здоровье людей.

«Нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков нужны, чтобы контролировать их наличие. Раньше такой нормы не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде. Антибиотики и гормоны в воду попадают из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы», — пояснила пресс-служба Роспотребнадзора на странице ведомства Вконтакте.

Лаборатория. СС0

Какой вред наносят гормоны и антибиотики в воде

Введение нормативов говорит о том, что ученые не склонны недооценивать вред, который фармпрепараты и остатки секретов могут нанести здоровью людей. Их регулярное пассивное употребление, даже в малом количестве, представляет угрозу физическому и ментальному здоровью.

На что влияют гормоны и антибиотики, попавшие в питьевую воду:

на снижение иммунитета,

на нарушение работы эндокринной системы,

на провоцирование аллергических реакций,

на повышение риска онкологических заболеваний,

на провоцирование сбоев в работе репродуктивной системы.

Наглядным примером могут служить результаты канадского эксперимента, когда в одно из озер в течение нескольких лет добавляли гормон этинилэстрадиол. Об этом в рамках вебинара «Лекарственное загрязнение сточных и природных вод» рассказала старший научный сотрудник лаборатории охраны вод Института водных проблем РАН Мария Козлова.

Вода , водоем. СС0

Эксперт заметила: несмотря на ничтожно малую концентрацию вещества, исследователи обнаружили изменение внутренних органов у обитающих там пескарей. Также наблюдалась феминизация самцов.

Есть и другая проблема пассивного употребления антибиотиков и гормонов: организм привыкает к данным препаратам. Затем при назначении лечения, они не действуют должным образом на организм, обезоруживая врачей и пациентов.

Как биозагрязнение попадает в воду

В питьевую воду гормоны и антибиотики могут попасть разными путями. Самые распространенные из них — через сточные воды, проливы и утечки.

По данным ВОЗ, потребление антибиотиков в России в 2015 году составило 14,82 определенных суточных доз на 1 тыс. человек. Таким образом, за год было использовано 915,65 тонн данных препаратов. Пандемия значительно увеличила показатели.

Ученые отмечают: степень выведения из организма фармацевтических веществ достигает 80−90% (Журнал «Вода Magazine», № 11 (87), 2014 г.). В результате препараты, выполнив свою функцию, вместе с продуктами жизнедеятельности человека отправляются в канализацию. Антибиотики не удаляются из сточных вод полностью, наши (и не только) коммунальные системы не имеют такого ресурса. В результате препараты попадают в природные водоемы, а затем — в питьевую воду.

Вода. После дождя. СС0

Некоторые фармацевтические компании и больницы не всегда грамотно утилизируют медицинские отходы. Нередко ненужные и просроченные препараты смывают прямо в канализацию, либо отправляют на свалку, что также косвенно влияет на качество почвы и затем воды.

Еще один источник антибиотиков в воде — сельскохозяйственные стоки.

«Сегодня зарегистрировано более двухсот миллионов химических соединений, синтезированных человеком. Из них каждое тысячное вещество используется: в фармакологии, химии, хозяйственной деятельности. Они поступают в водные источники. Поскольку вода — это единственная чистящая жидкость на планете, то в ней собираются и атмосферные загрязнения, и с сельскохозяйственных полей, которые сбрасываются со сточными водами», — подчеркнул президента общественной ассоциации «Вода-медицина-экология», академика РАН Юрий Рахманин.

Он добавил, что антибиотики и гормональные препараты используются в больших количествах. Они поступают через канализацию или выбросы в атмосферу, окружающую среду и поверхностные водные источники.

«Из поверхностных водоисточников у нас осуществляется водоснабжение во всех крупных городах. Не везде централизованные системы водоснабжения рассчитаны на очистку загрязненной речной воды от антибиотиков и гормонов. Если технологии устарели, может возникнуть риск попадания антибиотиков и гормонов в воду», — пояснил эксперт.

Вдобавок, антибиотики, как и гормоны, используются в животноводстве, огромное количество лекарств потребляется населением, а антибиотики выводятся из организма с мочой — добавил к вышесказанному сотрудник Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Лайфхак для ответственных

В результате возникает закономерный вопрос: что делать?

Расширение показателей и нормативов в санитарных правилах стали поводом, чтобы в обществе поднялась тема о качестве потребляемой воды.

«Все, что написано в санитарных требованиях, это, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, написано чьим-то здоровьем», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако остается открытым вопрос о том, учитываются ли введенные изменения в регионах, и действительно ли есть методики, позволяющие контролировать концентрацию данных веществ, как в природных поверхностных водах, так и в самой системе централизованного водоснабжения.

Ученые, разумеется, завершат исследовательские проекты и найдут глобальное решение возникшей проблемы. Но когда речь заходит о самочувствии близких, ждать регламенты, новые правила или методики, просто нет времени. Поэтому затронутый вопрос переходит, скорее, в зону персональной ответственности.

На данный момент самым эффективным способом обезопасить себя и семью является выбор бутилированной воды. Качество поставляемой воды, как любого другого продукта питания, уже находится под жестким наблюдением Роспотребнадзора и других контролирующих органов.

Бутилированная вода. СС0

Выбирать нужно надежного, проверенного временем производителя. Дополнительным аргументом при выборе бутилированной воды может стать добыча ее из артезианской скважины, причем глубина скважины должна быть достаточно большой. Это — гарантия ее защиты от загрязнений промышленности и непосредственной деятельности человека.

Кроме того, при подготовке воды к розливу используются специальные фильтрующие засыпки, которые способны очистить и так чистую артезианскую воду от органических примесей. Да и контроль качества в каждой партии имеет значение.

Более того, производители не просто следят за чистотой воды, не допуская присутствия вредных компонентов, но и обогащают состав полезными веществами. Получается, что все члены семьи не только защищены от антибиотиков и гормонов, но и систематически получают полезные минеральные вещества.