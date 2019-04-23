Новинка в Барнауле! Гипсовые 3D панели 3DLaif

Одной из лучших современных строительных тенденций стало использование для отделки стен экологических и качественных материалов. Применение 3D панелей из гипса практически революционное решение, воплотившее в себе все желанные для клиентов .

3D панель-это изготовленные из гипса плиты квадратной формы (50*50 см.), на которых повторяется определённый рисунок. Лицевая сторона панели может повторять абсолютно любой орнамент или имитировать различные материалы. Тыльная сторона плиты плоская.

Панели монтируются прямо в помещении и дают рельефное изображение на стене, мебели или перегородке.

Однако реализация этой простейшей идеи позволяет решить сразу несколько задач в обустройстве любых помещений: это может быть спальня, кухня, детская любое жилое помещение, ресторан, кафе, кинотеатр, отель, офис, магазин, медицинское или учебное заведение— и задач не только художественных, но и функциональных.

Главное достоинство гипса — абсолютная безопасность.

Он нетоксичен: не выделяет в атмосферу ничего, ни при смачивании водой, ни при нагревании или даже горении. Более того, он вообще не горит, так что изготовленные из него панели отвечают самым высоким стандартам безопасности

Гипс экологически чистый, гипоаллергенный и максимально дружественный к человеческому организму материал: по сути, тот же, что используется в медицине при наложении фиксирующих повязок.

Стеновые 3d панели — прекрасное средство визуальной коррекции не очень «правильных» пропорций. Удачно подобранные цвет и фактура могут расширить-сузить помещение, поднять-опустить потолок, осветлить зал или убрать отдельные участки в тень.

Гипсовые 3D панели. Фото: архив компангии 3DLaif.

Гипсовые панели обладают еще одним полезным свойством: они хорошо поглощают шум, а значит, обеспечат дополнительную звукоизоляцию.

Гипсовые 3D панели это уникальный продукт в современном мире дизайна интерьера, являются превосходным материалом для воплощения в жизнь самых неординарных, оригинальных идей. Создайте мир объемного дизайна у себя дома, сделав свою квартиру современной и стильной при помощи гипсовых 3D панелей. Мы можем вам предложить 3D панели различных орнаментов из экологически чистого природного материала.