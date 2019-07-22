Новосибирцы выстроились в очередь за барнаульской шаурмой

В Новосибирске открылось первое заведение популярной барнаульской сети фаст-фуда «Грильница». Люди были готовы стоять в очереди по полчаса ради шаурмы со скидкой, сообщил НГС.

«Грильница» открылась в одном из бизнес-центров Новосибирска по адресу ул. Челюскинцев, 14/2. Раньше на этом месте работал магазин непродовольственных товаров.

Запуск новосибирского заведения затянулся. Первоначально оно должно было начать работать ещё весной, потом срок открытия был сдвинут на 30 июня (компания даже разместила наружную рекламу с этой датой).

У входа посетителей и просто прохожих встречало выступление девушки-гимнастки. Она была одета в яркий розовый костюм с блестками и крутила обручи, что, видимо, должно было символизировать основные блюда сети: шаурму, пиццу и хот-доги.

Всё небольшое помещение кафе было заполнено людьми. Очередь начиналась еще в дверях и практически не двигалась. Вновь прибывающую публику, впрочем, это не останавливало. Готовность ждать пиццу с шаурмой по полчаса и более они объясняли обещанной сетью 50% скидкой.

Кроме точки на Челюскинцев, «Грильница» собирается открыть заведение на ул. Ленина, в павильоне, где раньше работало заведение «Чудо-Блюдо».

«Грильница» — не единственная ресторанная компания из Барнаула, которая пришла в Новосибирск в последнее время. В июне в районе метро Студенческая начала работать первая новосибирская точка сети «Гриль № 1». А за несколько недель до этого там же на Студенческой открылось кафе Miami pizza, которое также принадлежит предпринимателям из Барнаула.