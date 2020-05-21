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Оперативно и бесконтактно: «Алтайкрайэнерго» предлагает потребителям перейти на электронный документооборот

Современный ритм жизни заставляет находить всё более опертивные способы решения различных вопросов посредством коммуникационных, информационных и иных технологий и сервисов. АО «Алтайэкрайэнерго» предлагает своим клиентам-юридическим лицам перейти на электронный документооборот. Энергетическая компания, как и другие организации подчеркивает, что такая система крайне актуальна и необходима, в том числе и в период сложной эпидемиологической обстановки.

Электронный документооборот.
Электронный документооборот.
Архив компании «Алтайкрайэнерго».

В электронном виде можно получать: акты выполненных работ, акты сверки, счета и счета-фактуры. Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях с собственноручной подписью.

К преимущества электронного документооборота относятся:
  • оперативная отправка, получение;
  • отсутствие необходимости дублирования на бумажном носителе;
  • удобство онлайн-контроля статуса документа (доставлен, подписан, отказ в подписи и т.д.) ;
  • отправление и получение документов прямо из своей учетной системы (1С и др.);
  • поиск документов по удобным расширенным фильтрам.

«Алтайкрайэнерго» сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: ЗАО «ПФ СКБ Контур» — Система «Диадок» (diadoc.ru) и ООО «Компании «Тензор» — Система «СБиС» (sbis.ru).

Дополнительную информацию по вопросам заключения соглашения на электронный документооборот с АО «Алтайкрайэнерго» можно получить по телефону: 8−800−700−90−23.

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