Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 0°C
1374

Отель Altay Resort увеличивает номерной фонд

На территории всесезонного курортного комплекса Altay Resort весной этого года открывается гостиница на 60 номеров. Новое здание позволит принимать почти вдвое больше гостей, проводить еще более масштабные корпоративные и MICE мероприятия на территории, а также работать с туристическими группами.

Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.

Всесезонный природно-оздоровительной комплекс Altay Resort (под управлением Cosmos Group, входящей в Группу АФК «Система») готов принять вдвое больше гостей. В мае на территории пятизвёздочного курорта открывается гостиница на 60 номеров. Теперь насладиться отдыхом в Горном Алтае можно в одном из 78 номеров в деревянных коттеджах или в современном номере гостиницы с уютным интерьером и всеми удобствами.

Новое трехэтажное здание расположено в самом сердце долины и органично вписано в общую инфраструктуру комплекса. Первый этаж гостиницы — это многофункциональная общественная зона, где размещены магазины, пневмо-тир, бильярдный зал, лобби-бар и ресторан «Эдельвейс», рассчитанный на 80 гостей. На втором и третьем этаже — номера категории «Супериор», каждый с индивидуальным балконом. Новый отель также предлагает номера-коннекторы, в которые удобно заезжать большими семьями или компаниями друзей. Три номера в гостинице в непосредственной близости от лифтовых холлов оборудованы для маломобильных групп населения.

Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.
Номер в гостинице.
Номер в гостинице.
Фото: архив всесезонного курортного комплекса Altay Resort.

При строительстве и декоре новой гостиницы большое внимание было уделено общей концепции комплекса — бережное отношение к окружающей природе и экологичное жилое пространство. В отделке номеров использовано натуральное дерево и ткани, а в интерьере превалируют мягкие естественные оттенки, тоже заимствованные у природы. Здесь все призвано освободить гостей Altay Resort от суеты городской жизни, чтобы ничто не отвлекало их внимание от живописных видов за окном.

Николай Фурсов,
генеральный менеджер комплекса:

Увеличение номерного фонда — это плановый процесс развития инфраструктуры комплекса. Мы повышаем привлекательность отеля и расширяем его возможности для работы в туристическом сегменте и сегменте MICE. Теперь мы можем предложить локализованное размещение организованным группам гостей, которые останавливаются в отеле в рамках крупных корпоративных мероприятий и туристических групп.

На обширной территории Altay Resort предусмотрено все для активного и размеренного отдыха: спа-центр с бассейном, тренажерным залом и фито-баром, рестораны «Пилигрим» и «Адамант», где с нового года подают домашние сыры собственного производства, а также уникальный по своему оснащению «Детский клуб», банный комплекс и многое другое. Здесь же находится собственная клиника, которая предлагает уникальные оздоровительные программы на базе продукции из пантов алтайского марала, а также самый крупный и современный в регионе Конгресс-центр, который способен вместить одновременно до 250 человек.

Курортный комплекс не раз подтверждал звание лучшего. Altay Resort является лауреатом престижной всероссийской премии Russian Hospitality Awards сразу в двух номинациях: «Лучший семейный отель» и «Лучший MICE отель» по итогам 2017 года, а также два года подряд побеждал в номинации «Лучший Медицинский отель». В 2018 году отель был награжден премией PRIME Traveller Awards в номинации Best Russian Leisure Hotel и премией National Georaphic Traveler Awards в номинации «Российский курортный отель».

Всесезонный природно-оздоровительной комплекс Altay Resort

Адрес: c. Урлу-Аспак, Майминский район,
Республика Алтай, 649109

Телефон: +7 (38822) 94343 +7 (800) 250-00-44

Сайт: www.altayresort.ru

E-mail: info@altayresort.ru

Справка

Altay Resort — уникальный природно-оздоровительный комплекс премиум-класса. Расположен в 40 км от Горно-Алтайска. На территории комплекса в 77 га к услугам гостей: 78 номеров в 19 коттеджах из массива сосны и кедра с современным оснащением, 60 номеров в новой гостинице, 3 ресторана, конгресс-центр, спортивная и оздоровительная инфраструктура, бассейн, собственная клиника, банный комплекс, детский игровой центр, а также широкие возможности для активного и размеренного отдыха. Находится под управлением гостиничной компании Cosmos Group.

Cosmos Group — ведущая гостиничная управляющая компания на российском рынке, входит в гостиничный портфель ПАО АФК «Система». Компания оказывает полный комплекс услуг от проектного консалтинга и подготовки объектов к открытию до прямого управления и увеличения капитализации активов. В портфолио Cosmos Group более 4000 номеров в 14 городах России и мира и более 1000 номеров в стадии девелопмента. Cosmos Group управляет отелями под международными брендами Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express, а также независимыми гостиницами в бизнес и премиальном сегментах. Отели под управлением Cosmos Group являются лауреатами множества отраслевых премий и регулярно попадают в списки «выбор гостей». С 2018 года компания Cosmos Group развивает собственную линейку гостиничных брендов Cosmos Hotel & More, которую разработала совместно с российским брендинговым агентством Depot WPF.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость