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Памятные монеты к пасхе от Россельхозбанка на Алтае

В канун светлого праздника Пасхи Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает жителям двух Алтаев приобрести редкие памятные монеты.

Редкие памятные монеты.
Редкие памятные монеты.
Источник: АО «Россельхозбанк»

Редкие памятные монеты.
Редкие памятные монеты.
Источник: АО «Россельхозбанк»
В коллекции филиала представлены монеты, выполненные из серебра 999 пробы, на которые нанесены изображения православных святых — Николая Чудотворца, Гавриила: ангела-благовестника, Рафаила: ангела-целителя, Матроны Московской, Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Особое место в коллекции Банка занимает уникальная по своему оформлению монета — «Пасха». На зеркальном поле изделия над златоглавым храмом изображён образ Христа с золотым нимбом над головой, в нижней части — золочёный кулич и пасхальные яйца. Вдоль канта надпись: «Христос воскресе!»

Все изделия выполнены в самом высоком качестве с использованием новейшей технологии лазерной гравировки и продаются в специальном футляре.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям двух Алтаев запоминающийся, оригинальный и драгоценный вариант подарка к любому торжеству — монеты из драгоценных металлов. Одним из таких торжеств является всеми любимый светлый праздник Пасхи.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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