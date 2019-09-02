Платить за бензин, а не за воду: кому ты доверяешь свой топливный бак?

Почти половина россиян ежемесячно тратит на бензин более четырёх тысяч рублей. Еще около 21% — не менее трёх тысяч, и только 17% удается уложиться в две тысячи рублей. Такие данные приводит «Автостат» по итогам февраля 2019 года. И в большинстве алтайских семей расходы на топливо — существенная часть бюджета. При этом многих не устраивает качество бензина. В общем-то, практически всех.

По результатам опроса altapress.ru, почти 90% автомобилистов недовольны качеством топлива на АЗС в Алтайском крае. Эта проблема существует не только в нашем регионе: так, два года назад в Хабаровском крае несколько десятков водителей обратились в автосервисы для замены топливных инжекторов. Люди просто не могли завести свои автомобили после заправки на АЗС, сообщал amurmedia.ru.

Таких массовых случаев на Алтае не фиксировали, однако жалобы на качество топлива периодически появляются в социальных сетях и в СМИ.

Почему после заправки автомобиль ведёт себя необычно? По мнению экспертов, чаще всего некачественное топливо является причиной проблем со свечами зажигания, выхода из строя топливного насоса или неисправности топливных форсунок. Кстати, самая быстрая реакция автомобилей бывает на бензин, разведенный водой. Вплоть до того, что вы не сможете проехать и 100 метров от АЗС. А это уже расходы не в 3−4 тысячи, а гораздо больше. Порой они равнозначны покупке подержанной машины. Отклонение каких параметров в бензине способно в наибольшей мере навредить автомобилю? Низкое октановое число может вывести из строя мотор. Наличие смол влияет на работу двигателя. Примеси серы изнашивают нейтрализатор отработавших газов. Металлы в бензине негативно влияют на свечи и датчики остаточного кислорода.

А как вы определяете, какой сети АЗС можно доверять? Бывало ли такое, что вы принимали решение поменять заправку? Менялось ли что-то после смены сети в работе вашего автомобиля?

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