Почему алтайским ветеранам труда не компенсируют плату за телефон?

До 1 января 2005 года меры соцподдержки ветеранов труда включали в себя 50% компенсацию абонентной платы за телефон. С 2005 года полномочия между федеральными органами власти и органами субъектов разграничили. а также монетизировали ряд льгот. С этого же времени ветераны труда отнесены к региональным льготникам, а не к федеральным.

В Алтайском крае принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», в соответствии с которым ветеранам труда получают ежемесячную денежную выплату в размере 615 рублей. В состав ЕДВ входят предоставлявшиеся ранее льготы, в том числе компенсация абонентной платы за телефон.