«Покатились куда-то вниз»: чиновники и энергетики провели разбор полетов после коммунальных аварий

Что решили в мэрии?
В администрации Барнаула обсудили, как аварии, подобные той, что произошла 8 декабря на ВРЗ, можно устранять быстрее.
Мэр Сергей Дугин поручил усовершенствовать порядок действий коммунальных служб во время аварий, чтобы каждый знал, какие действия и в какие сроки он должен предпринять.
Директор «Барнаульской теплосетевой компании» Александр Гросс сообщил, что основная проблема, которая мешала устранить аварию в более короткий срок, стало сильно парообразование. Вентиляторы, которые обычно применяются в таких случаях, не справлялись. Люди работали на ощупь, видимость была не более 20 см. Поэтому в компании уже поставили цель приобрести более эффективные вытяжки. Также купят осветительную аппаратуру и рации для оперативной связи работников в условиях плохой видимости.
Энергетики также отметили, что во многих частных домах не оказалось устройства для сброса теплоносителя, из-за чего трубы перемерзали. Пообещали провести разъяснительную работу с собственниками.
Дугин также не забыл о поручении губернатора, сказав, что «необходимо провести ревизию и поддерживать в состоянии готовности резервные источники энергоснабжения: дизельные генераторы и электрообогреватели». Он также поручил увеличить запас комплектующих и материалов.
О чем сокрушался Томенко?
Вопиющая неготовность ряда муниципалитетов к отопительному сезону стала центральной темой на встрече Томенко с работниками, отвечающими за ликвидацию ЧС.
Губернатор заявил, что муниципальные образования должны своевременно предоставлять паспорта готовности к зиме.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
В Алтайском крае 148 муниципалитетов разных уровней должны получать к началу отопительного сезона, то есть до 15 ноября, паспорта готовности. Получили в этом году только 80%, то есть не получили паспорта готовности 30 муниципальных образований, в том числе 19 районов. В прошлом году готовность была 82%. То есть покатились куда-то вниз.
Глава региона поставил задачу организовать работу так, чтобы в 2019 году все муниципалитеты, которые должны получать паспорта готовности, это сделали.
Каждый случай неполучения паспорта будет предметом разбора на краевом уровне, пообещал Томенко.
«Если требуется финансирование, значит, об этом должны позаботиться и сами администрации городов и районов, и краевое правительство. Никто с себя ответственности не снимает», — подчеркнул Виктор Томенко.