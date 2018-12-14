«Покатились куда-то вниз»: чиновники и энергетики провели разбор полетов после коммунальных аварий

Многочисленные аварии в Барнауле, других городах и районах края, из-за которых тысячи людей оставались в морозы без тепла, заставили чиновников и энергетиков провести «разбор полетов». В мэрии столицы края провели специальное совещание с энергетиками, а губернатор Виктор Томенко 13 декабря высказался на эту тему во время встречи с руководителями органов, отвечающих за ликвидацию ЧС.

Что решили в мэрии?

В администрации Барнаула обсудили, как аварии, подобные той, что произошла 8 декабря на ВРЗ, можно устранять быстрее.

Мэр Сергей Дугин поручил усовершенствовать порядок действий коммунальных служб во время аварий, чтобы каждый знал, какие действия и в какие сроки он должен предпринять.

Директор «Барнаульской теплосетевой компании» Александр Гросс сообщил, что основная проблема, которая мешала устранить аварию в более короткий срок, стало сильно парообразование. Вентиляторы, которые обычно применяются в таких случаях, не справлялись. Люди работали на ощупь, видимость была не более 20 см. Поэтому в компании уже поставили цель приобрести более эффективные вытяжки. Также купят осветительную аппаратуру и рации для оперативной связи работников в условиях плохой видимости.

Энергетики также отметили, что во многих частных домах не оказалось устройства для сброса теплоносителя, из-за чего трубы перемерзали. Пообещали провести разъяснительную работу с собственниками.

Дугин также не забыл о поручении губернатора, сказав, что «необходимо провести ревизию и поддерживать в состоянии готовности резервные источники энергоснабжения: дизельные генераторы и электрообогреватели». Он также поручил увеличить запас комплектующих и материалов.

Коммунальная авария «Сибирская генерирующая компания»

О чем сокрушался Томенко?

Вопиющая неготовность ряда муниципалитетов к отопительному сезону стала центральной темой на встрече Томенко с работниками, отвечающими за ликвидацию ЧС.

Губернатор заявил, что муниципальные образования должны своевременно предоставлять паспорта готовности к зиме.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В Алтайском крае 148 муниципалитетов разных уровней должны получать к началу отопительного сезона, то есть до 15 ноября, паспорта готовности. Получили в этом году только 80%, то есть не получили паспорта готовности 30 муниципальных образований, в том числе 19 районов. В прошлом году готовность была 82%. То есть покатились куда-то вниз.

Глава региона поставил задачу организовать работу так, чтобы в 2019 году все муниципалитеты, которые должны получать паспорта готовности, это сделали.

Каждый случай неполучения паспорта будет предметом разбора на краевом уровне, пообещал Томенко.