Порыв трубы в алтайском городе сняли как красивый ночной фонтан

Горожане шутят в паблике «Инцидент Рубцовск»:
Опять знаменитый чопик на орбиту запустили.
Также сообщается, что ремонтники СГК уже работают на месте порыва.
Вечером 10 апреля в Рубцовске случился порыв на теплотрассе на площадке у пересечения улиц Алтайской и Федоренко. Подсвеченный фонарями свищ, бивший на несколько метров вверх, на снимках выглядит как новый рубцовский фонтан.
Горожане шутят в паблике «Инцидент Рубцовск»:
Опять знаменитый чопик на орбиту запустили.
Также сообщается, что ремонтники СГК уже работают на месте порыва.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter