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Порыв трубы в алтайском городе сняли как красивый ночной фонтан

Вечером 10 апреля в Рубцовске случился порыв на теплотрассе на площадке у пересечения улиц Алтайской и Федоренко. Подсвеченный фонарями свищ, бивший на несколько метров вверх, на снимках выглядит как новый рубцовский фонтан.

Порыв теплотрассы в Рубцовске. 10 апреля 2019 года.
Порыв теплотрассы в Рубцовске. 10 апреля 2019 года.
vk.com/incident_rubtsovsk

Горожане шутят в паблике «Инцидент Рубцовск»:

Опять знаменитый чопик на орбиту запустили.

Также сообщается, что ремонтники СГК уже работают на месте порыва.

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