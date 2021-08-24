После переустановки Windows: где взять драйвера, чтобы все заработало

Эти сложности легко убрать, имея на руках самые новые версии драйверов — программ, посредством которых операционная система сообщается с каждым подключенным устройством. Но что делать, если нужных драйверов под рукой нет или диски с ними, выданные при покупке компьютера, уже могли бы праздность 10-летний юбилей?
Где взять драйвера на «чистую» Windows?
Решить вопрос с драйверами можно несколькими способами:
- пройтись по сайтам производителем устройств (для стационарного компьютера нужно знать, из чего он собран, с лэптопами проще) и скачать самые свежие версии;
- поискать готовые пакеты на торрентах (правда, есть сомнения, что они будут абсолютно «здоровы»);
- скачать драйвера на официальном сайте DriverPack Solution.
Первый вариант хорош только для новых ноутбуков и компьютеров. Через год производители устройств для них прекращают обновлять пакеты установочных программ. А иногда и для невозрастной техники самой свежей версии драйверов может не оказаться — разработчик не выкладывает их день в день.
Второй путь опасен вирусами и несовершенством предложенного софта. А вот DriverPack Solution — это универсальное решение. Причем во всех смыслах: здесь можно найти как отдельные программки под устройство, так и скачать драйвера для ноутбуков и нетбуков Samsumg на https://driverpack.io/ru/laptops/samsung, например (или выбрать свою марку — пакеты сортированы на сайте по алфавиту популярных брендов).
Как работает библиотека DriverPack Solution
План действий прост:
- переходим на официальный сайт (разработчик постоянно проводит мониторинг его безопасности в сотрудничестве с ведущими лабораториями антивирусного софта);
- выбираем бренд лэптопа;
- скачиваем рабочий файл — дальше все делает робот (сканирует компьютер, определяет, что за драйвера ему нужны, ставит их и перезагружает технику, чтобы все заработало).
Другие версии DriverPack
Это удобно, если после переустановки операционной системы уже восстановлен интернет. Если его нет, все на том же сайте, где предлагается драйвера скачать, — https://driverpack.io/ru, — нужно выбрать версию DriverPack Network, а уже затем повторить вышеописанную процедуру.
Для настоящих знатоков, которые уверены, что лучше всякой автоматики разбираются в своих устройствах, есть еще один вариант, DriverPack Offline. Это самая полная библиотека драйверов, которые на день скачивания существуют. Ее надо скачать на носитель заранее, а уже после переустановки — выбрать в архиве только тот софт, который необходим на конкретном этапе пользователю.
Максимально полная библиотека драйверов
Прелесть DriverPack Offline состоит в том, что здесь можно найти не только самые свежие программы, но и драйвера для старых устройств. Те самые, которые больше нигде не отыскать (и из-за которых пусть и старенький, но все еще рабочий принтер, сканер или ридер приходится отправлять в утиль).
Правда, есть и минус. Разработчики сервиса ищут новые драйвера каждый день и минимум раз в месяц обновляют библиотеку. Скачав ее в июне 2021-го, к сентябрю того же года пользователь уже не будет иметь самого полного комплекта.
Впрочем, большинству он и не нужен. Тем более что в распоряжении всегда есть версия DriverPack Online, которая сама проверит софт на новизну и поставит самые свежие версии за 10−15 минут, как только появится доступ в интернет.