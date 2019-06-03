Приглашаем на летнюю веранду в историческом центре города

Здесь вы сможете насладиться современной паназиатской кухней, которую мы все так любим и которая вряд ли кого-то оставляет равнодушным. Меню том ям-ресторана разработал Николай Эм — повар с 17-летним стажем, участник «Ревизорро-шоу», победитель кулинарных конкурсов «Золотая вилка» и «Битва суши», автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска — «Мятный карась».
Как и положено в подобных заведениях, изюминка меню — это культовые супы: острый тайский «Том ям» (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый «Фо-бо».
Так же представлены популярные национальные блюда Вьетнама, Китая, Таиланда и Японии: блюда вок, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши.
Необычным дополнением к привычному меню ресторана являются паровые коктейли.
В будние дни в ресторане действуют специальные предложения по меню. Скидка 20% с 11.00 до 16.00.
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Также в заведении есть детская игровая зона и специальное детское меню.
В ресторане «Лапша и Уши» есть все для комфортного отдыха!
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