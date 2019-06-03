Приглашаем на летнюю веранду в историческом центре города

Уже в мае начала свою работу летняя веранда том ям-ресторана «Лапша и Уши» по адресу пр. Ленина, 63 . Это уютное местечко посреди Ленинского проспекта, настоящий островок отдыха после прогулок по городу.

Летняя веранда том ям-ресторана «Лапша и Уши».

Здесь вы сможете насладиться современной паназиатской кухней, которую мы все так любим и которая вряд ли кого-то оставляет равнодушным. Меню том ям-ресторана разработал Николай Эм — повар с 17-летним стажем, участник «Ревизорро-шоу», победитель кулинарных конкурсов «Золотая вилка» и «Битва суши», автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска — «Мятный карась».

Николай Эм. Архив Tom Yam Restaurant

Как и положено в подобных заведениях, изюминка меню — это культовые супы: острый тайский «Том ям» (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый «Фо-бо».

Так же представлены популярные национальные блюда Вьетнама, Китая, Таиланда и Японии: блюда вок, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши.

Необычным дополнением к привычному меню ресторана являются паровые коктейли.

В будние дни в ресторане действуют специальные предложения по меню. Скидка 20% с 11.00 до 16.00.

Летняя веранда том ям-ресторана «Лапша и Уши». Архив Tom Yam Restaurant

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Также в заведении есть детская игровая зона и специальное детское меню.

В ресторане «Лапша и Уши» есть все для комфортного отдыха!

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