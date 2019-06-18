Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
1109

Приглашаем Вас на выставку живых тропических бабочек!

На выставке Вы сможете увидеть самых ярких бабочек-представителей разных семейств: парусники, морфиды, брасолиды, павлиноглазки и др. Ареалы обитания этих бабочек: страны Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, ряда островов Тихого и Индийского океанов, острова Карибского бассейна, Африка и Мадагаскар.

Выставка живых тропических бабочек.
Выставка живых тропических бабочек.
предоставлено организаторами

Выставка является действительно «живой»: бабочки летают вокруг посетителей, их можно фотографировать, снимать на видео. Кстати, посетители могут не только полюбоваться бабочками в свободном полете, но и стать свидетелями их появления на свет.

Спешите подарить себе и близким радость от общения с самым красивым и хрупким микромиром бабочек. На выставке также представлены улитки Ахатины, тараканы кубинские и мадагаскарские.

Выставка живых тропических бабочек.
Выставка живых тропических бабочек.
предоставлено организаторами
Стоимость билета
  • Взрослый — 150 руб.
  • Детский с 3-х лет, школьники — 120 руб.
  • Группа учащихся (от 10 чел.) -100 руб.
  • Дети до 3-х лет — бесплатно.
  • Фото и видео съемка — бесплатно.

Режим работы и адрес выставки:

Барнаул, ул. Л. Толстого, 24 (музей «Город»).

ВТ-ВС — рабочие дни.

Понедельник — выходной.

С 10.00 до 18.00 (касса до 17:30).

Выставка работает до 14.07.19 (включительно).

Информация по телефону: (3852) 63−64−91

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость