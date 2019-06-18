Приглашаем Вас на выставку живых тропических бабочек!

На выставке Вы сможете увидеть самых ярких бабочек-представителей разных семейств: парусники, морфиды, брасолиды, павлиноглазки и др. Ареалы обитания этих бабочек: страны Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, ряда островов Тихого и Индийского океанов, острова Карибского бассейна, Африка и Мадагаскар.

Выставка является действительно «живой»: бабочки летают вокруг посетителей, их можно фотографировать, снимать на видео. Кстати, посетители могут не только полюбоваться бабочками в свободном полете, но и стать свидетелями их появления на свет.

Спешите подарить себе и близким радость от общения с самым красивым и хрупким микромиром бабочек. На выставке также представлены улитки Ахатины, тараканы кубинские и мадагаскарские.

Выставка живых тропических бабочек. предоставлено организаторами

Стоимость билета Взрослый — 150 руб.

Детский с 3-х лет , школьники — 120 руб.

школьники — 120 руб. Группа учащихся ( от 10 чел.) -100 руб.

от 10 чел.) -100 руб. Дети до 3-х лет — бесплатно.

Фото и видео съемка — бесплатно.