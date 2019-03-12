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12 марта
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Приятная новость для тех, кто любит отдохнуть в большой компании

Банно-оздоровительный комплекс «Семь пятниц» запустил новый сруб «Авиатор».

Банно-оздоровительный комплекс "Семь Пятниц".
Банно-оздоровительный комплекс "Семь Пятниц".
Фото предоставлено рекламодателем

«Авиатор» — это просторная теплая беседка, способная вместить до 35 человек и у вас даже останется место для танцев. День Рождения, юбилей, корпоратив или второй день свадьбы — повод не важен. Места хватит всем!

Наша новая беседка оборудована всем необходимым:

  • кухонной зоной с микроволновкой;
  • телевизором;
  • караоке.

Больше фото смотрите в группе «Вконтакте»

На улице для гостей оборудована зона барбекю. Все в шаговой доступности. Одна нога там — одна в беседке!

В общем, хватит разглядывать фотографии! Пора бронировать!

Забронировать беседку просто:

  • Позвонить по тел. 69−78−38
  • Онлайн через наш сайт

Стоимость беседки уточняйте у администраторов.

Для больших компаний действуют системы скидок.

Банно-оздоровительный комплекс «Семь Пятниц»

Адрес: г. Барнаул, ул. Титова, 31-г

Телефон: 8 (3852) 588−588

Сайт: www.parilka22.ru

Социальные сети: «Вконтакте» и «Инстаграм»

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