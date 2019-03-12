Приятная новость для тех, кто любит отдохнуть в большой компании

«Авиатор» — это просторная теплая беседка, способная вместить до 35 человек и у вас даже останется место для танцев. День Рождения, юбилей, корпоратив или второй день свадьбы — повод не важен. Места хватит всем!
Наша новая беседка оборудована всем необходимым:
- кухонной зоной с микроволновкой;
- телевизором;
- караоке.
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На улице для гостей оборудована зона барбекю. Все в шаговой доступности. Одна нога там — одна в беседке!
В общем, хватит разглядывать фотографии! Пора бронировать!
Забронировать беседку просто:
- Позвонить по тел. 69−78−38
- Онлайн через наш сайт
Стоимость беседки уточняйте у администраторов.
Для больших компаний действуют системы скидок.
Адрес: г. Барнаул, ул. Титова, 31-г
Телефон: 8 (3852) 588−588
Сайт: www.parilka22.ru