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10 октября
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Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов пройдут в Барнауле

Управление ФНС России по Алтайскому краю сообщает о проведении Публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме «Предупреждение возникновения налоговой задолженности и законные механизмы ее урегулирования».

Налоговая служба
Налоговая служба
Из архива редакции

Специалисты Управления расскажут налогоплательщикам о способах минимизации рисков образования налоговой задолженности, осуществления налоговыми органами мер принудительного взыскания и процедур банкротства юридических и физических лиц.

В мероприятии примут участие представители Правительства Алтайского края, контрольно-надзорных ведомств, главы администраций муниципальных образований, арбитражные управляющие, представители общественных организаций и СМИ.

Публичные обсуждения состоятся 23 октября 2018 года по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66 (концертный зал АГИК).

Направить свои вопросы можно на адрес электронной почты: publik@r22.nalog.ru до 18 октября 2018 года.

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