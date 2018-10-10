Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов пройдут в Барнауле

Специалисты Управления расскажут налогоплательщикам о способах минимизации рисков образования налоговой задолженности, осуществления налоговыми органами мер принудительного взыскания и процедур банкротства юридических и физических лиц.
В мероприятии примут участие представители Правительства Алтайского края, контрольно-надзорных ведомств, главы администраций муниципальных образований, арбитражные управляющие, представители общественных организаций и СМИ.
Направить свои вопросы можно на адрес электронной почты: publik@r22.nalog.ru до 18 октября 2018 года.