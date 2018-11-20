Общественники: сахарный завод на Алтае не прошел испытания Роспотребнадзора

Общественная организация « Гражданский патруль » со ссылкой на исследования «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"считает, что «Черемновский сахарный завод» сбрасывает сточные воды в местное озеро, и в них есть превышения нормативов по вредным веществам.

Как утверждают в «Гражданском патруле», специалисты ведомства исследовали технологические сбросы завода и качество воды в озере Анисимово и выявили превышения загрязняющих веществ.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, 30 октября в воде озера Анисимово обнаружены превышения гигиенических нормативов по химической и биологической потребности кислорода и по содержанию аммиака. Превышение гигиенических нормативов зафиксировано и в технологической воде, сбрасываемой с завода. «По факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства управление Роспотребнадзора готовит иск в суд», — говорится в ответе начальника отдела надзора за гигиеной ведомства Л. Зубовой.



12 ноября, сообщают в «Гражданском патруле», факт сброса заводом сточных вод на почву подтвердила и выездная проверка Минприроды Алтайского края. Материалы переданы в Росприроднадзор. Напомним, ранее местные жители пожаловались общественникам на регулярное подтопление, сильный неприятный запах со стороны завода и сладкую рыбу в озере. После первых заявлений общественников в ситуации разбиралась администрация Павловского района.

В октябре местные власти сообщили:

По результатам выезда получена информация, что завод работает в штатном режиме, поля фильтрации предприятия не заполнены. На видеосъемке, опубликованной в СМИ, снят природный ручей. Часть села Черемное, где расположен сахарный завод, характеризуется высоким залеганием грунтовых вод. За селом болотистая местность. Контролирующие органы нарушений экологической обстановки в 2018 году не выявляли. Информация, приведенная в СМИ не находит подтверждения в действительности.

Еще раньше руководство завода сообщало altapress.ru, что у них имеются результаты проверок, которые показали, что предприятие не загрязняет сточными водами округу.

Разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода возникали еще в 2016 году. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» директор Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия. На заводе пояснили, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» села стекается по канализации к фильтрационному полю завода.