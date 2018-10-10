Режим ЧС: жители алтайского села три года вынуждены топить снег и пить грязную воду

Жители села Порошино Кытмановского района с 2015 года живут с постоянными перебоями в подаче холодной воды. Люди даже складывались на бурение новой скважины, но проблему так и не решили. 8 октября в селе ввели режим ЧС, сообщили altapress.ru в районной администрации.

«Мы топим снег , чтобы напоить животных»

В августе порошинцы обратились к депутату от «СР» Владиславу Вакаеву с просьбой посодействовать в решении проблемы с водой. Он опубликовал обращение сельчан на своей странице в Facebook.

Из обращения жителей Порошино:

С мая по июль 2015 года у нас не было холодного водоснабжения, так как водонапорная башня исчерпала свои ресурсы. Жители ул. Савиново и многие жители других улиц собрали 250 тысяч рублей на бурение новой скважины. Деньги нам обещали вернуть, но так и не вернули. Администрация села заключила договор с «Алтайской гидрогеологической экспедицией». Работу сделали некачественно, после сдачи скважины начались такие же проблемы.

Оказалось, что по договору эксплуатационная скважина должна была иметь глубину 115 метров, а фактически ее пробурили только на 80 метров, следует из обращения порошинцев.

«После бурения остались трубы, которые потом куда-то исчезли. Мы пьем грязную воду, не можем полноценно постирать вещи, полить огород. Зимой даже приходится топить снег, чтобы напоить домашних животных, помыть посуду и так далее», — рассказывают сельчане.

Водонапорная башня. fishki.net

С 2015 по 2018 годы людям приходится складываться на новые насосы, которые постоянно сгорают. В итоге скважина полностью пришла в негодность. «Мы хотим, чтобы подрядчик доделал свою работу, а нам вернули деньги», — заявили порошинцы.

«Во всем виноваты должники»

Другая часть жителей обижается на односельчан за их жалобы. Люди говорят, что после проверки в селе прокуратура оштрафовала местный сельсовет и заставляет приводить водонапорные башни в соответствие всем нормам. На это требуются большие деньги.

«Дешевле будет закрыть наш сельсовет, чем оплачивать все эти расходы», — рассказала altapress.ru жительница села Яна Анисимкова. Девушка считает, что в случившемся больше всего виноваты должники.

«Большая часть жителей улицы Савиново годами не платят за воду, а если платят, то мизерную сумму, ведь за этим никто не следит. А отключать людей от водоснабжения сельсовет не имеет права. Отсюда и вытекают все финансовые проблемы», — говорит сельчанка.

Кран. Вода. СС0

«Скоро начнем бурить»

Altapress.ru обратился в администрацию Кытмановского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Замглавы Сергей Мокряков сообщил, что проблему решают, и для того, чтобы быстрее помочь жителям, в селе ввели режим ЧС.

Сергей Мокряков,

заместитель главы администрации Кытмановского района:

В августе мы привлекали подрядную организацию для ремонта скважины. В сентябре ее наконец отремонтировали, она неделю поработала и снова пришла в негодность. Сейчас она уже не подлежит восстановлению. Поэтому мы приняли решение бурить новую. Пригласили нового подрядчика, 9 октября будем заключать договор на оказание услуг.

По словам замглавы района, администрация согласовала свои действия с ГУ МЧС по Алтайскому краю и краевыми властями. Это должно облегчить им задачу: в условиях ЧС не требуется специальных согласований на проведение некоторых видов работ.

Как рассказали altapress.ru местные жители, на данный момент пока никакие работы не ведутся. Люди возят воду флягами с колонки.