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Потребитель

Роскачество опубликовало список лучших смартфонов

Роскачество совместно c Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний исследовали более 300 смартфонов и назвали лучшие модели. Результаты опубликовало РБК.

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

Все модели проверяли на удобство использования, качество фото и видео, звонков, воспроизведения музыки, возможности навигации и интернета.

Десятка самых качественных гаджетов выглядит вот так:

  • Samsung Galaxy S10
  • Samsung Galaxy S10+
  • Samsung Galaxy S10e
  • Samsung Galaxy Note 9
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9+
  • Samsung Galaxy S8
  • Huawei Mate 20 Pro

Модели Samsung эксперты назвали лидерами по качеству звука и звонков, емкости батареи, прочности, водонепроницаемости и дополнительным возможностям.

По качеству фото- и видеосъемки лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple. При этом «айфоны» фактически провалили проверку на прочность.

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