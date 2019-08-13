Роскачество: в хорошей вареной колбасе допускаются малотоксичные добавки

В составе вареной колбасы, произведенной по ГОСТу, не может быть сои или курицы. Зато допускается с десяток Е-добавок вроде усилителя вкуса и консервантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество .

В составе вареной докторской колбасы может быть свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко, соль, сахар, пряности. В других сортах могут использовать перец, чеснок, шпик, отдельные виды мяса, например, говядину или свинину.

Важно, что вода в списке продуктов может быть только на третьем месте, потому что допускается соотношение к другим ингредиентам примерно один к трем. ГОСТовском продукте не может быть куриного мяса, сои, клетчатки и крахмала.

Роскачество допускает использование в ГОСТ-колбасе Е-добавок, которые являются условно-вредными и канцерогенными. Например, там может быть фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300 (аскорбиновая кислота), консерванты Е301, Е304, Е306, Е262, Е325, Е326, Е330, регуляторы кислотности Е331 (лимонная кислота). В колбасу добавляют пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша — Е339, Е451, Е450, Е452, усилитель вкуса и аромата Е621.

Также Роскачество приводит список нежелательных, но возможных добавок: Е120 и Е252 с канцерогенным эффектом и малотоксичный Е536 (эмульгатор).