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«Росконтроль» назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» исследовали кисломолочные продукты, которые можно найти в российских магазинах. Эксперты оценили кефир, питьевой йогурт и простоквашу. Результаты опубликовали на сайте организации, пишут «Известия».

Кефир.
Кефир.
HeaClub.ru.

Специалисты исследовали 20 марок по более чем 20 параметрам. Выяснилось, что у разных продуктов схожие проблемы.

По результатам проверки рекомендуют к покупке всего четыре продукта. Это кефиры 3,2% жирности «Асеньевская ферма», «Наша семья» (3,2%) от «Лакомо» и «Простоквашино», а также простоквашу «Каждый день». Все они соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям.

В список товаров с замечаниями 9 образцов. Самая частая проблема — несоответствие состава, который указан на этикетке. В продуктах присутствует немолочный жир и «добавленные» ингредиенты, а также заметили недостаток дрожжей или кисломолочных бактерий.

Так, например, в попавших в перечень йогуртах «Активиа», «Слобода», Valio, «Асеньевская ферма», «МясновЪ / Ферма» выявили крахмал, который не указан в составе. В йогуртах «Слобода» и Valio, а также в кефире «Домик в деревне» содержание фосфора в несколько раз больше, чем кальция, что говорит о вероятном наличии добавленных фосфатов.

Издание отмечает, что в черный список «Росконтроля» попали 7 продуктов. Среди них — простокваша «36 копеек», в которой выявили превышение нормы содержания плесени в 46 раз. Также в специалисты не рекомендуют к покупке «Рузский» йогурт и «Рузскую» простоквашу, там нашли замену молочного жира на растительный.

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